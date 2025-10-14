Traité UE-Mercosur : la Confédération paysanne appelle à une «mobilisation massive» ce mardi

La Confédération paysanne appelle à manifester ce mardi à Paris, afin de demander l'arrêt du processus de ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, lancé par Bruxelles le 3 septembre dernier.

La colère des agriculteurs toujours à son paroxysme. Ce mardi, la Confédération paysanne va investir les rues de la capitale pour manifester son opposition au traité de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur.

«Nous appelons à une mobilisation massive paysanne et citoyenne à 12h, sur l'esplanade des Invalides, pour exiger la régulation des marchés internationaux et dénoncer la logique du libre-échange qui délocalise nos productions et tire vers le bas les normes sociales et environnementales», a lancé le troisième syndicat agricole français sur son site.

Un accord des 27 espéré en décembre par la Commission

«Le 14 octobre doit être une date charnière pour revendiquer un droit au revenu paysan, une protection de notre agriculture et alimentation vis-à-vis des logiques de marché et la mainmise des multinationales. [...] Le 14 octobre, stoppons ensemble l'accord UE-Mercosur et tous les autres accords de libre-échange», a poursuivi la Confédération paysanne.

Dans les cartons de l'UE depuis de nombreuses années, ce traité entre les 27 et plusieurs pays d'Amérique latine, dont le Brésil et l'Argentine, suscite une opposition farouche des agriculteurs français et européens.

Ces derniers redoutent une concurrence déloyale des producteurs sud-américains, soumis à un nombre moins élevé de normes sanitaires et environnementales, selon eux.

Malgré de nombreuses mobilisations, les commissaires européens ont validé le texte du traité de libre-échange le 3 septembre dernier, première étape avant de le soumettre aux Etats membres et aux eurodéputés. Bruxelles espère obtenir leur aval avant fin décembre.

La Commission européenne a d'ailleurs promis des garanties «robustes» aux agriculteurs afin de rassurer les pays les plus réticents, notamment la France. Avec succès, puisque Paris avait salué ces efforts.