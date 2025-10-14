Voici les 5 régions où il y a le plus de psychologues par habitant en France

Toute l’actu en direct 24h/24
Les territoires ultramarins français enregistraient le moins de psychologues en 2022. [Pexels / SHVETS production]
Par CNEWS
Publié le

En l'espace d'une décennie, le nombre de psychologues en France a doublé, passant de moins de 40.000 en 2012 à près de 80.000 en 2024, selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). Toutefois, il existe de fortes disparités régionales, liées aux déserts médicaux.

En raison des besoins croissants en santé mentale, notamment en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, mais également de la démocratisation de la psychothérapie, le nombre de psychologues a considérablement augmenté ces dix dernières années en France.

En 2022, l'Île-de-France affichait 132 thérapeutes pour 100.000 habitants, bien au-dessus de la moyenne nationale de 104 professionnels pour la même population.

L'Occitanie occupait la deuxième place avec 109 psychologues, suivie par la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui en comptaient chacune 104 cette année-là. 

Les régions du nord abritaient une densité de spécialistes un peu en deçà de la moyenne nationale, à l'image de la Normandie avec 97 psychologues pour 100.000 habitants. La Bretagne et les Hauts-de-France suivaient de près avec 96 psychologues chacun, tandis que la Bourgogne-Franche-Comté en comptabilisait 95.

À l'inverse, en 2022, les Territoires ultramarins français enregistrent les chiffres les plus faibles avec 70 pour 100.000 habitants en Martinique, Guyane et à La Réunion, et seulement 20 pour 100.000 à Mayotte.

