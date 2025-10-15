Budget 2026 : la suppression de l'AME «n'est pas prévue», indique le ministre de l’Économie

Le ministre de l’Économie Roland Lescure a annoncé ce mardi que la suppression de l’aide médicale d’État (AME), souhaitée par la droite, n’était «pas prévue à l’heure actuelle».

Alors que le projet de loi de finances pour 2026 a été présenté ce mardi en Conseil des ministres, tous les partis y vont de leurs exigences. Si la gauche a notamment sommé le Premier ministre Sébastien Lecornu de suspendre la réforme des retraites, la droite défend la suppression de l’aide médiale d’Etat (AME).

Pour rappel, ce dispositif permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’accès aux soins. Invité sur RTL ce mercredi, le ministre de l’Economie Roland Lescure a fait savoir que cette suppression de l’AME «n'est pas prévue» à l’heure actuelle par le gouvernement. «C’est un enjeu de santé publique», a ajouté le nouveau locataire de Bercy.

💬 "Non, ce n’est pas prévu de la supprimer. L’AME est un enjeu de santé publique."



🎙️ @RolandLescure, ministre de l'Économie, au micro de @ThomasSotto dans #RTLMatinpic.twitter.com/DDa4CDBWj7 — RTL France (@RTLFrance) October 15, 2025

Pour rappel, en 2025, le budget de l’AME représentait 1,2 milliard d’euros et environ 480.000 bénéficiaires.

Réduire le déficit de la Sécurité sociale

Le projet de budget de la Sécurité sociale prévoit de réduire substantiellement le déficit de la Sécu à 17,5 milliards d’euros en 2026, grâce à de nombreuses mesures d'économies.

Cela implique de contraindre fortement les dépenses, notamment celles de l'Assurance maladie, et de geler les pensions de retraites et les prestations sociales tels que le RSA, les APL et les allocations familiales, habituellement indexées sur l'inflation.

Dans un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié en octobre 2024, 57% des Français estimaient qu'il fallait supprimer l’Aide médicale de l’Etat (AME).