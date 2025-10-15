Toute l’actu en direct 24h/24
Budget 2026 : les produits de vapotage pourraient-ils bientôt être davantage taxés ?

Par CNEWS
Le gouvernement a proposé ce mardi dans son projet de budget une future taxe sur les produits du vapotage qui irait de 30 à 50 centimes d'euros par flacon de 10 millilitres, selon le taux de nicotine qu'il contient. 

Les «e-liquides» pourraient bientôt rapporter plus à l’État. Dans le projet de loi de finances, présenté mardi 14 octobre, en Conseil des ministres, le gouvernement prévoit de créer une taxe les produits de vapotage.

Ces derniers sont souvent vendus en flacon de 10 millilitres dans le commerce, à des prix variants généralement entre 5 et 7 euros. Il s'agirait de modifier la législation pour ajouter à ce prix une taxe de 30 centimes d'euros pour les liquides qui contiennent moins de 15 mg de nicotine, et de 50 centimes pour les flacons qui en contiennent davantage. 

Cette proposition est ouverte aux tractations politiques, a admis Sébastien Lecornu, et pourra être amplement débattue au Parlement. Si cette taxe venait à être adoptée, le gouvernement entend la mettre en place au second semestre de 2026.

Une idée déjà émise par bruxelles

Une idée qui rejoint celle émise par la Commission européenne qui avait proposé, en juillet, une directive qui taxerait encore plus lourdement les produits de vapotage en 2028, de 1,20 euros à 3,60 euros le flacon de 10 ml. 

Le projet de budget propose également de légèrement augmenter la taxation du tabac à chauffer, un procédé qui utilise du tabac sous forme de petits bâtonnets insérés dans un appareil qui le chauffe.

Un dispositif commercialisé parfois par des fabricants de tabac pour concurrencer les cigarettes électroniques.

