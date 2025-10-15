Déclaration de politique générale et avenir de la Nouvelle-Calédonie : une journée chargée au Sénat ce mercredi

Le Premier ministre va présenter ce mercredi 15 octobre au Sénat le plan d’action de son gouvernement. À la suite de cette dernière, les sénateurs devront examiner une proposition de loi organique portant sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.

Une journée chargée pour les sénateurs. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, va présenter sa déclaration de politique générale ce mercredi 15 octobre au Sénat. Dans la foulée, les locataires du palais du Luxembourg se pencheront sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.

Habituellement, lorsque le Premier ministre présente sa déclaration de politique générale aux députés de l’Assemblée nationale, un membre de son gouvernement est chargé de lire simultanément cette déclaration aux sénateurs. Toutefois, face à la crise politique que traverse la France, Sébastien Lecornu a fait le choix de scinder cette présentation et de s’adresser aux sénateurs au lendemain de sa déclaration à l’Assemblée nationale.

Tout comme pour les députés, à l’issue de cette dernière, un représentant de chaque groupe sénatorial prendra la parole pour commenter et débattre des propositions faites par le Premier ministre.

Si l’on ne sait pas si le discours prononcé par Sébastien Lecornu aux sénateurs sera le même que celui fait aux députés, son fond doit rester le même.

La Nouvelle-Calédonie au programme

Néanmoins, les sénateurs devront poursuivre leur ouvrage après cette déclaration de politique générale. En effet, l’examen d’une proposition de loi organique visant la Nouvelle-Calédonie est à l’ordre du jour.

Cette proposition de loi vise à reporter le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie pour permettre la mise en œuvre de l'accord du 12 juillet 2025, aussi appelé accord de Bougival.

Portée par six des huit présidents de groupe du Sénat, cette proposition prévoit un report de ces élections au plus tard au 28 juin 2026. Initialement prévues en mai 2024, elles avaient été reportées à deux reprises du fait des émeutes et du contexte insurrectionnel en Nouvelle-Calédonie.

Les sénateurs ont justifié le report proposé des élections, déclarant qu’il répondait «en l’espèce, à la nécessité de reporter des élections dont l’accord signé à Bougival a prévu de modifier un certain nombre de paramètres».

De plus, «la composition du corps électoral spécial constitue une question préalable qui doit être tranchée avant la tenue de tout nouveau scrutin».

Dans sa déclaration de politique générale aux députés, Sébastien Lecornu, a reconnu le caractère urgent de la situation en Nouvelle-Calédonie, proposant d'inscrire l'accord dans la Constitution.

Pour rappel, l’accord de Bougival est un accord de principe qui a pour but de poser les bases du futur statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Il prend ainsi la suite des accords de Nouméa signés en 1998 et a pour objectif de prendre en compte les aspirations de toutes les communautés calédoniennes.

L’accord de Bougival, également surnommé «Pari de la confiance», prévoit par ailleurs, une consultation populaire en février 2026, pour permettre à un certain nombre de Calédoniens, inscrits sur une liste électorale spéciale, de valider ou non les différentes propositions.