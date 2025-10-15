Toute l’actu en direct 24h/24
Sébastien Lecornu a présenté au Sénat, ce mercredi, le plan d'action de son gouvernement. [Alain JOCARD / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu présente ce mercredi au Sénat le plan d’action de son gouvernement, avant que les sénateurs examinent une proposition de loi organique portant sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Suivez notre direct.
Déclaration
«Suspendre, ce n'est pas renoncer», lance Sébastien Lecornu

«Suspendre, ce n'est pas renoncer», a lancé Sébastien Lecornu à propos de la réforme des retraites, déclenchant des huées dans les travées du Sénat. 

La suspension de la la réforme des retraites soumise au vote «en Novembre»

Le gouvernement soumettra «en novembre» au Parlement la suspension de la réforme des retraites, annonce Sébastien Lecornu. 

 

Non-censure du gouvernement : des élus et mouvements du PS désapprouvent la décision d’Olivier Faure

La décision du Parti socialiste de ne pas censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu ce jeudi n’a pas fait que des heureux. Malgré l’annonce de la suspension de la réforme des retraites, des adhérents et élus ont tout de même appelé à rejeter l’exécutif.

Retrouvez notre article ici.

Budget 2026 : la suppression de l'AME «n'est pas prévue», indique le ministre de l’Économie

Le ministre de l’Économie Roland Lescure a annoncé ce mardi que la suppression de l’aide médicale d’État (AME), souhaitée par la droite, n’était «pas prévue à l’heure actuelle».

Retrouvez notre article ici.

Budget 2026 : le ministre de l'Économie, Roland Lescure, confirme une hausse des impôts de «14 milliards d'euros»

Invité ce mercredi matin sur RTL, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, qui s’est présenté comme le «garant du cadre du budget», a annoncé une hausse des impôts prévue pour 2026 «à hauteur de 14 milliards d’euros». Le patron de Bercy a par ailleurs expliqué que le budget fera «25 milliards d'économies».

Retrouvez notre article ici.

Déclaration de politique générale et avenir de la Nouvelle-Calédonie : une journée chargée au Sénat ce mercredi

Une journée chargée pour les sénateurs. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, va présenter sa déclaration de politique générale ce mercredi 15 octobre au Sénat. Dans la foulée, les locataires du palais du Luxembourg se pencheront sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. 

Retrouvez notre article ici.

