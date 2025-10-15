Non-censure du gouvernement : des élus et mouvements du PS désapprouvent la décision d’Olivier Faure

La décision du Parti socialiste de ne pas censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu ce jeudi n’a pas fait que des heureux. Malgré l’annonce de la suspension de la réforme des retraites, des adhérents et élus ont tout de même appelé à rejeter l’exécutif.

