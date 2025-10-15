Sébastien Lecornu va présenter ce mercredi au Sénat le plan d’action de son gouvernement, avant que les sénateurs examinent une proposition de loi organique portant sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Suivez notre direct.
Déclaration de politique générale et avenir de la Nouvelle-Calédonie : une journée chargée au Sénat ce mercredi
Une journée chargée pour les sénateurs. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, va présenter sa déclaration de politique générale ce mercredi 15 octobre au Sénat. Dans la foulée, les locataires du palais du Luxembourg se pencheront sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.
