En directDéclaration de politique générale : Sébastien Lecornu présente ce mercredi le plan d’action de son gouvernement face au Sénat

Sébastien Lecornu a présenté sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, ce mardi. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu va présenter ce mercredi au Sénat le plan d’action de son gouvernement, avant que les sénateurs examinent une proposition de loi organique portant sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Suivez notre direct.
Déclaration de politique générale et avenir de la Nouvelle-Calédonie : une journée chargée au Sénat ce mercredi

Une journée chargée pour les sénateurs. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, va présenter sa déclaration de politique générale ce mercredi 15 octobre au Sénat. Dans la foulée, les locataires du palais du Luxembourg se pencheront sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. 

Retrouvez notre article ici.

