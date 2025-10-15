Cinq députés d'Outre-mer siégeant au groupe socialiste ont annoncé ce mercredi soir qu'ils voteraient la motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, allant ainsi à l'encontre de la consigne du patron du PS.
«Suspendre, ce n'est pas renoncer», a lancé Sébastien Lecornu à propos de la réforme des retraites, déclenchant des huées dans les travées du Sénat.
Le gouvernement soumettra «en novembre» au Parlement la suspension de la réforme des retraites, annonce Sébastien Lecornu.
La décision du Parti socialiste de ne pas censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu ce jeudi n’a pas fait que des heureux. Malgré l’annonce de la suspension de la réforme des retraites, des adhérents et élus ont tout de même appelé à rejeter l’exécutif.
Le ministre de l’Économie Roland Lescure a annoncé ce mardi que la suppression de l’aide médicale d’État (AME), souhaitée par la droite, n’était «pas prévue à l’heure actuelle».
Invité ce mercredi matin sur RTL, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, qui s’est présenté comme le «garant du cadre du budget», a annoncé une hausse des impôts prévue pour 2026 «à hauteur de 14 milliards d’euros». Le patron de Bercy a par ailleurs expliqué que le budget fera «25 milliards d'économies».
Une journée chargée pour les sénateurs. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, va présenter sa déclaration de politique générale ce mercredi 15 octobre au Sénat. Dans la foulée, les locataires du palais du Luxembourg se pencheront sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.
