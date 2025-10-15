Gouvernement : qui sont les députés PS qui vont braver la consigne d'Olivier Faure et voter la censure ?

Cinq députés d'Outre-mer et un autre élu issu de la Drôme siégeant au PS ont annoncé mercredi soir qu'ils voteraient jeudi la motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, allant ainsi à l'encontre de la consigne du patron du PS.

Une première fracture interne qui pourrait ouvrir une brèche. Ce mercredi soir, cinq députés d'Outre-mer siégeant au groupe socialiste ont annoncé qu'ils voteraient jeudi la motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, allant ainsi à l'encontre de la consigne donnée par Olivier Faure.

«Ce jeudi, notre vote sera sans ambiguïté : en faveur de la censure d'un gouvernement qui réaffirme de manière ostensible son désamour à l'égard des territoires d'Outre-mer et de leurs populations. Cette censure se veut être une alerte pour un gouvernement qui doit mériter la confiance de nos territoires», ont assuré Christian Baptiste, Béatrice Bellay, Élie Califer, Philippe Naillet et Jiovanny William dans un communiqué transmis à l'AFP.

«À la lecture de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, les Outre-mer sont appelés à payer solidairement et disproportionnellement la note de la mauvaise gestion des finances à l'échelle nationale», ont dénoncé les cinq élus.

En plus de ces cinq élus, un autre député socialiste, Paul Christophle (Drôme), a également annoncé son intention de voter la censure. «La suspension de la réforme des retraites, c'est bien, mais il nous manque les autres pans et il nous faut ces mesures de pouvoir d'achat et de justice fiscale», a assuré l'élu de la Drôme dans une vidéo relayée sur X.

Une vingtaine de voix manquantes

Olivier Faure et le chef des députés Boris Vallaud ont appelé leurs troupes à s'en tenir à la ligne du groupe, décidée de façon «quasi-unanime», de ne pas voter la censure de Sébastien Lecornu, en échange de sa promesse de suspendre la réforme des retraites.

Deux motions de censure, l'une déposée par La France insoumise et la seconde par le Rassemblement national, seront examinées jeudi matin. Celle de LFI devrait recevoir le plus de voix. Si les Insoumis, les Ecologistes, les communistes, le RN et leurs alliés Ciottistes la votent, il manquerait une vingtaine de voix pour qu'elle soit adoptée.

En janvier 2025, huit députés socialistes avaient voté en faveur de la motion de censure de La France insoumise contre le gouvernement de Français Bayrou. Puis, un mois plus tard, ils étaient six à faire de même contre le budget 2025.