Île-de-France : pourquoi les portables des habitants de ces 4 départements vont-ils sonner ce mercredi ?

Ce mercredi, les portables de dizaines de milliers de franciliens recevront une alerte dans le cadre d’HYDROS 25, un exercice de sécurité de crue majeure de la Seine et de la Marne. Alors que 4 départements sont concernés pour cette journée du 15 octobre, ce lundi, un premier test a déjà eu lieu en Seine et Marne.

Il ne s’agit pas d’un bug ou d’un piratage si le téléphone des franciliens sonne à l’improviste ce mercredi 15 octobre. Depuis ce lundi 13 octobre, un test du dispositif FR Alert, organisé dans le cadre d’un exercice de simulation de crue majeure de la Seine et de la Marne en Île-de-France, baptisé HYDROS 25, est mis en place.

Ce système national d’alerte, qui a tout d’abord commencé ce lundi, en Seine et Marne à La Ferté-Gaucher entre 10h30 et 12h30, et qui prendra fin mercredi, permet de prévenir instantanément toute personne présente dans une zone de danger, sur son téléphone portable par une notification sonore.

Quels sont les 4 départements concernés pour ce mercredi ?

Ce test se poursuit donc ce mercredi dans quatre départements franciliens, d’après les informations communiquées par leurs préfectures respectives :

Dans l’Essonne, entre 10h et 11h à Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine et Viry-Châtillon.

Dans le Val-de-Marne, entre 11h30 et 12h à Alfortville, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Créteil et Orly.

En Seine-Saint-Denis, pour le secteur Marne, entre 11h et 12h à Neuilly-sur-Marne, Gournay-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Neuilly-Plaisance et Gagny ; pour le secteur Seine, entre 12h et 14h à L’Île-Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Ouen et Épinay-sur-Seine.

À Paris, entre 13h et 13h30 dans le quartier Beaugrenelle (15e arrondissement).

Pourquoi cet exercice ?

Ce test qui s’inscrit dans un exercice plus large, celui d'HYDROS 25, mobilisant plus de cent partenaires est organisé par le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris. L’objectif est clair : simuler une crue importante de la Seine et de la Marne, du 13 au 17 octobre, afin de vérifier, en conditions réalistes, la bonne articulation de ces outils à l’échelle zonale et la capacité à toucher rapidement les franciliens et franciliennes exposés.

Car en Île-de-France, le risque inondation est le premier risque naturel majeur. «En cas de crue centennale, plus de 630.000 Franciliens se trouveraient en zone inondable et près d’un million en zone de fragilité», selon le site de la préfecture de Seine-et-Marne.

Et pour mener à bien cet exercice, le dispositif FR-Alert est donc testé en conditions réelles pour la première fois en Île-de-France. Un message d’alerte sera envoyé à toutes personnes se trouvant dans les lieux et aux horaires cités précédemment, précisant qu’il s’agit bien d’un test et qu’aucune action n’est requise. Les autorités demandent d’ailleurs de ne pas contacter les forces de l’ordre ni les services de secours, et de ne pas relayer de fausses informations sur les réseaux sociaux.

Aucune installation préalable n’est à prévoir, mais il est possible, selon la marque du téléphone, de l’opérateur, et d’autres facteurs, que les délais de réception du message (qui sonnera même si le téléphone est en silencieux) pourront être différents. Une fois le message d’alerte reçu, il sera possible de répondre à un questionnaire afin d’améliorer le dispositif.