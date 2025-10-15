«J'aime ma boîte» : 84% des Français estiment que leur entreprise est utile à la société, selon un sondage

Selon un sondage OpinionWay établi dans le cadre de l'opération «J’aime ma boîte» et relayé ce mercredi 15 octobre, 84% des Français estiment que leur entreprise est utile à la société.

Les Français apprécient leur entreprise à une très large majorité. Un sondage OpinionWay réalisé dans le cadre de l'opération «J’aime ma boîte», publié ce mercredi, met en lumière le fait que près des deux tiers des sondés (64%) affirment «aimer leur boîte», soit l'entreprise pour laquelle ils travaillent.

Dans le détail, cet avis est partagé plus massivement au sein des plus jeunes avec 79% de réponses positives chez les 18-24 ans, 70% chez les 25-34 ans puis 61% chez les 35-49 ans.

Dans la même lignée, cet avis rencontre un large consensus du côté des CSP +, avec 70% des cadres, et chez 63% des non-cadres.

Une idée de l’utilité des entreprises largement partagée

Surtout, 84% des personnes interrogées perçoivent leur entreprise comme «utile» pour la société française. Cette idée est même incontestable pour 39% des sondés.

Pour aller plus loin, près d’un Français sur trois (31%) déclare être prêt à travailler davantage «même sans gagner plus» si ce dernier «aime sa boîte».

Cette tendance est encore plus vraie chez les femmes (32%) que chez les hommes (29%), ainsi que chez les cadres (36%) que les non-cadres (30%).

«Mon activité me tient à cœur»

En ce qui concerne le motif principal pouvant expliquer une telle adhésion, la réponse «notre activité me tient à cœur» arrive en tête à 45%, devant «elle structure ma vie» et «les collègues, c’est un peu la famille» (35%).

Autre différence marquée selon la taille de l’entreprise : la perception du patron par ses employés. Le dirigeant est ainsi considéré comme «sympa» dans 42% des «très petites entreprises» (TPE), dans 34% dans les «petites et moyennes entreprises» et seulement dans 14% des «entreprises de taille intermédiaire (ETI) et grand groupe».

* Sondage réalisé les 17 et 18 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.037 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.