Le Parti socialiste va «proposer la taxe Zucman par amendement», le RN annonce qu'il votera contre

Olivier Faure a annoncé ce mercredi qu'il proposerait la réintroduction de la taxe Zucman sur les hauts patrimoines, par amendement, dans les futurs débats parlementaires sur le budget.

Véritable volonté populaire et totem de la gauche dans les négociations budgétaires, la taxe Zucman, qui prévoit de taxer les plus hauts patrimoines français, pourtant écartée par le Premier ministre Sébastien Lecornu dans sa proposition de budget pour 2026, pourrait bien faire son retour dans les prochaines semaines.

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a en effet annoncé sa volonté de «proposer par amendement» cette taxe à l’occasion des futurs débats parlementaires qui se tiendront avant le 31 décembre 2025, date limite prévue par la Constitution pour promulguer le budget 2026.

Concrètement, la taxe Zucman est un impôt plancher visant les 0,01% des contribuables les plus riches en France, soit environ 1.800 foyers, qui prévoit que ces derniers paient au moins 2% de leur fortune en impôt. «Nous allons réintroduire la taxe Zucman et nous verrons à ce moment-là qui est pour et qui est contre», a déclaré Olivier Faure.

Pas de censure du PS

Mardi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé lors de sa déclaration de politique générale, suspendre la réforme des retraites «jusqu'à l'élection présidentielle». En réponse, Olivier Faure, patron du PS a demandé mardi soir aux siens de «respecter» la décision «quasi unanime» du parti à la rose de ne pas censurer son gouvernement.

Néanmoins, trois députés du parti sur 69 devraient, malgré la consigne donnée par le parti, voter la censure, a-t-il précisé. Grâce à cette décision du PS, le Premier ministre Sébastien Lecornu a de grandes chances d'échapper jeudi à un vote de censure. S'ouvrira alors la discussion parlementaire sur les budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale.

Au cours de cette discussion, le PS entend également s'opposer au gel du barème de l'impôt sur le revenu, et exiger des mesures en faveur du pouvoir d'achat des ménages, a notamment dit Olivier Faure. Les socialistes profiteront de ces débats pour introduire un amendement concernant la taxe Zucman, qui devra être discuté au Parlement.

Interrogée sur la taxe Zucman, Marine Le Pen a répondu que les députés RN voteront contre. «Elle taxe les biens professionnels», a-t-elle justifié. Selon elle, il est préférable de mettre en place un impôt «sur la fortune financière» proposé de longue date par le RN car il «ne taxe pas les biens professionnels» et «préserve la résidence principale».