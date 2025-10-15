Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Pour la journée de ce mercredi 15 octobre, Météo-France a placé les deux départements qui composent la Corse en vigilance jaune aux orages.

Une activité électrique attendue. Météo-France a placé en vigilance jaune les deux départements corses pour des risques d'orages pour la journée de ce mercredi 15 octobre.

Par conséquent, cette alerte concerne la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. Elle restera en vigueur jusqu’à la fin de la journée.

Dans son bulletin, Météo-France prévoit en outre une journée pluvieuse sur l'Île-de-Beauté. «Les averses les plus marquées évacuront la Corse en matinée. On retrouvera tout de même des ondées sur l'est de l'île. Dans l'après-midi, des orages se déclencheront sur l'ouest avec un vent de nord-est sensible», écrit l’institut national de météorologie.

Ce faisant, la Corse-du-Sud est concernée par une vigilance jaune additionnelle, cette fois pour pluie-inondation.

Sur le reste de l’Hexagone, le temps devrait rester calme. «Après dissipation des grisailles matinales, le temps sera plutôt bien ensoleillé. Les passages nuageux resteront plus nombreux sur le nord du pays et des grisailles pourraient persister l'après-midi sur le nord de l'Auvergne, en Val de Saône, et de la Normandie vers les frontières du nord et du nord-est, avec quelques gouttes possibles près de la Manche», précise en ce sens Météo-France.