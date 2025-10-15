Sébastien Lecornu : «Quand on s'en prend à un juif de France, on s'en prend à la République»

Interpellé ce mercredi sur la situation au Proche-Orient par l'ancien Premier ministre Michel Barnier, revenu à l'Assemblée à la faveur d'une législative partielle à Paris en septembre, Sébastien Lecornu s'est aussi exprimé sur l'antisémitisme en France.

«Quand on s'en prend à un juif de France, on s'en prend à la République», a appuyé le nouveau locataire de Matignon, lors des Questions au gouvernement de ce mercredi 15 octobre.

Sébastien Lecornu était interpellé sur la situation au Proche-Orient par son prédécesseur à Matignon, l'ancien Premier ministre Michel Barnier.

Ce dernier a fait son retour à l'Assemblée à la faveur d'une législative partielle parisienne remportée le mois dernier.

La crise politique qui secoue le pays se poursuit mais la perspective de la censure s'éloigne pour Sébastien Lecornu.

Au lendemain de son discours de politique générale, le Premier ministre est revenu ce mercredi à l'Assemblée nationale pour sa première session de questions au gouvernement. Il est ensuite attendu au Sénat, pour prononcer une nouvelle déclaration.