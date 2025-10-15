Sondage : 68% des Français favorables à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, révélé ce mercredi, 68% des Français sont favorables à l’organisation d’une élection présidentielle anticipée.

Une partie de la population en faveur d’un changement radical. Au lendemain de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD révèle que 68% des Français sont pour l’organisation d’une élection présidentielle anticipée. A contrario, 31% se disent défavorables, tandis que 1% ne se prononce pas.

La mise en application d’un tel scrutin impliquerait le départ du chef de l’Etat Emmanuel Macron. Un souhait assumé par plusieurs formations politiques, certaines souhaitant sa destitution, d’autres appelant à sa démission.

Dans le détail, 70% des femmes et 65% des hommes interrogés sont favorables à une élection présidentielle anticipée. Si on se penche sur l’âge des personnes sondées, les 18-24 ans sont les plus désireux d’un tel scrutin (89%), devant les 35-49 ans (73%) et les 25-34 ans (72%). A contrario, les 65 ans et plus sont nettement plus divisés. En effet 51% d’entre eux sont pour une nouvelle course à l’Élysée.

Trois quarts des CSP- y sont favorables

En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles des personnes sondées, 73% des CSP-, qui représentent les Français les moins favorisés, sont pour une présidentielle anticipée. Cinq points de plus que les inactifs (68%) et dix de plus que les CSP+ (63%).

Le centre bien esseulé

En analysant la proximité politique des Français interrogés, les sympathisants de La France insoumise sont massivement favorables à une élection présidentielle anticipée (88%). Largement devant ceux du Parti socialiste (54%) et des Ecologistes (52%), plus partagés. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon n’a cessé d’exiger le départ d’Emmanuel Macron.

Après deux échecs, la présidente des députés LFI Mathilde Panot a annoncé ce mardi à l’Assemblée nationale du dépôt d’une nouvelle motion de destitution du président. Celle-ci a d’ailleurs été signée par des élus communistes et écologistes.

De l’autre côté de l’échiquier politique, 90% des personnes sondées se réclamant proches des idées du Rassemblement national sont pour un nouveau scrutin présidentiel. A la suite de la démission de Sébastien Lecornu, le 6 septembre dernier, Marine Le Pen, Jordan Bardella et le président de l’UDR Eric Ciotti avaient laissé deux options à Emmanuel Macron : la dissolution de l’Assemblée nationale ou la dissolution.

A droite, 60% des électeurs LR sont favorables à une élection présidentielle. Enfin, du côté de la majorité présidentielle, 72% des sympathisants de Renaissance sont défavorables à une nouvelle élection.

La coalition du socle commun s’est cependant retrouvée fragilisée ces dernières semaines. Le 7 septembre, au lendemain de la démission de Sébastien Lecornu, Edouard Philippe, président du parti Horizons, allié d’Emmanuel Macron, avait appelé, sur RTL, à l’organisation d’une élection présidentielle anticipée.

Du côté de l’Élysée, l’hypothèse d’un départ d’Emmanuel Macron avant la fin de son mandat en 2027 est rejetée.

* Sondage réalisé les 14 et 15 octobre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.