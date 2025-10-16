Autoroute A1 : attention à ce nouveau radar mis en place à partir de ce jeudi

Mis en place en avril 2025 sur l'autoroute A1 et désormais opérationnel ce jeudi 16 octobre, un radar intelligent capable de détecter le nombre d’occupants par véhicule, sanctionnera d’une amende de 135 euros les automobilistes qui ne respecteront pas les règles de la voie de covoiturage.

Place à la verbalisation. En test depuis avril 2025, un radar « pédagogique » de vidéoverbalisation est désormais officiellement opérationnel dès ce jeudi sur une portion de l’autoroute A1, entre Dourges et Seclin, afin de surveiller la voie de covoiturage (voie de gauche).

Ce radar intelligent peut détecter les véhicules ne respectant pas les règles de la voie de covoiturage. C’est-à-dire que tout véhicule transportant moins de deux personnes sur la voie de covoiturage, lorsque cette dernière est active, pourra être verbalisé d’une amende de 135 euros.

Car depuis quelques années, les autorités françaises mettent en place des voies de covoiturage sur différents axes comme sur le périphérique parisien. Et c’est aussi le cas sur cette parcelle de l’autoroute A1. Mise en service en septembre 2023, cette dernière est active durant les jours de semaine durant les heures de pointe ou lorsque la vitesse du trafic est en dessous de 70 km/h.

Cette voie de covoiturage a été «créée pour faciliter la circulation et limiter les bouchons, elle encourage également les trajets partagés sur cet axe très fréquenté avec près de 100 000 véhicules chaque jour», explique la Direction Interdépartementale des routes Nord.

Garantir une utilisation juste des voies de covoiturage

Cette voie de covoiturage réservée aux véhicules transportant au moins deux personnes, aux transports en commun et aux taxis, présente des résultats encourageants, selon les autorités. Activée en moyenne deux heures et trente minutes par jour (entre 6h45 et 9h15) dans le sens Paris-Lille, elle a contribué à faire progresser le covoiturage de 18 % à 20 %.

Selon le bilan dressé par la DIR Nord, les covoitureurs bénéficieraient d’un gain de temps de 4 minutes, soit une réduction de 12 % du temps parcouru, et cela, sans pénaliser les autres usagers. Néanmoins, son efficacité reste freinée par certains comportements. «45% des véhicules y dépassent la limite de 70 km/h et 49% y circulent en infraction avec un seul occupant», détaille-t-elle.

C’est donc dans ce contexte que ce nouveau radar entre en action ce jeudi. Via une technologie infrarouge, ce dernier peut distinguer automatiquement, et sans intervention humaine, s’il y a des personnes côté siège conducteur et passager. En parallèle, des panneaux lumineux informeront les automobilistes de l’activation de ce dispositif et rappelleront les conditions d’usage de la voie de covoiturage.

Les autorités expliquent également que «l’objectif n’est pas de surveiller les conducteurs, mais de garantir une utilisation juste et efficace des voies de covoiturage» afin de fluidifier le trafic pour les véhicules, de réduire les émissions polluantes et de favoriser une mobilité plus durable et partagée.