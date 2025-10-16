Bison Futé : quelles sont les prévisions de circulation pour ce premier week-end des vacances de la Toussaint ?

La première salve de congés de cette nouvelle année scolaire commence ce vendredi avec les vacances de la Toussaint. Bison Futé prévoit une circulation difficile en Ile-de-France et dans l’Est.

Du monde sur les routes mais pas partout. Les vacances de la Toussaint commencent ce vendredi 17 octobre. Le prévisionniste Bison Futé met en garde contre une circulation difficile dans certaines régions.

© Bison Futé

Les embouteillages vont commencer dès ce vendredi après-midi et particulièrement en Ile-de-France et dans la région du Grand-Est et sur les axes menant vers le sud depuis la capitale.

Ainsi, une circulation difficile est prévue entre 14h et 21h sur l’autoroute A10 depuis l’Ile-de-France vers l’Espagne via Bordeaux. Les bouchons seront particulièrement présents au niveau de Saint-Arnoult-en-Yvelines où se trouve le péage du même nom.

Une circulation difficile est également à prévoir entre 14h et 19h sur l’A36 depuis l’Ile-de-France vers la frontière Nord-Est et plus particulièrement sur le tronçon entre Besançon et l’Allemagne.

© Bison Futé

Même chose pour l’autoroute A31 qui part également de l’Ile-de-France vers la frontière Nord-Est. La circulation y sera particulièrement difficile entre 15h et 19h entre Beaune et le Luxembourg.

Enfin, l’A6 qui mène de l’Ile-de-France vers la Méditerranée sera embouteillée entre 18h et 20h à hauteur de Fleury-en-Bière.

Pour la journée de ce samedi 18 octobre, Bison Futé prévoit des difficultés similaires à ces horaires sur ces mêmes axes routiers. Dans le sens des retours, la circulation sera fluide vendredi et samedi.

Les vacances de la Toussaint doivent se poursuivre jusqu'au lundi 3 novembre prochain.