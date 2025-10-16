«CDI sénior» : quel est ce nouveau contrat, dont la création vient d'être définitivement approuvée par le Parlement ?

La création d'un «CDI senior» a été définitvement approuvé par le Parlement. Il s'adresse aux demandeurs d'emploi d'au moins 60 ans, voire dès 57 ans en cas d'accord de branche.

Pour faciliter l'embauche des plus de 60 ans, le Parlement a approuvé la création d'un nouveau «contrat de valorisation de l'expérience» (CVE). Surnommé «CDI senior», il a été validé à titre expérimental.

Cette mesure fait partie d'un texte plus large adopté au Sénat avant la pause estivale et définitivement approuvé mercredi à l'Assemblée nationale, par 143 voix contre 25, ces dernières étant toutes issues de La France insoumise (LFI).

Le groupe, qui voit ce nouveau contrat comme un «cadeau au patronat» et «une nouvelle exonération de cotisations» avait déjà indiqué ne pas souhaiter participer à ce qu'elle décrit comme le «réenchantement de la mise au travail forcée de nos aînés».

Le CVE doit être testé pendant les cinq prochaines années suivant la promulgation de la loi. Il est censé bénéficier aux demandeurs d'emploi d'au moins 60 ans, voire dès 57 ans en cas d'accord de branche.

Concrètement, ce «CDI senior» donnera de la latitude aux employeurs, qui pourront décider d'une mise à la retraite lorsque le salarié a droit à un taux plein, et bénéficieront d'exonérations sur l'indemnité de mise à la retraite. Actuellement les employeurs ne peuvent mettre à la retraite d'office les salariés qu'à l'âge de 70 ans.

«L'un des points faibles» de la France

Le texte renforce par ailleurs les obligations de négociations de branche et d'entreprise sur le sujet du maintien en emploi.

En juillet dernier, lorsqu'elle était ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet avait souligné le fait que l'emploi des seniors est «l'un des points faibles» de la France. Le taux d'emploi des plus de 60 ans s'élève à 38% dans l'Hexagone, contre 61% en Allemagne et 70% en Suède.

Elle qualifiait alors ce sous-emploi d'«injustice» mais aussi de «gâchis humain et économique que nous ne pouvons plus accepter ou permettre».