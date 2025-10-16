Toute l’actu en direct 24h/24
Employée d'autoroute tuée à un péage en Moselle : 7 ans de prison pour le conducteur

Le conducteur s'était finalement rendu spontanément à la gendarmerie un mois après les faits. [Valentine CHAPUIS / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le tribunal de Sarreguemines en Moselle a condamné mercredi à sept ans de prison ferme un homme qui avait tué l'an passé une employée de la Sanef à un péage en la percutant avec une voiture, a indiqué le parquet.

L’individu qui avait tué une employée d'autoroute en Moselle en 2024 a écopé mercredi d’une peine de «sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention et annulation de son permis de conduire avec une interdiction de l'obtenir pendant 5 ans», pour «homicide involontaire», a indiqué une porte-parole du parquet. S'ajoute toute une série d'infractions, dont «vol de voiture et mise en danger d'autrui», a-t-elle précisé.

Les faits, qui remontent au 13 août 2024, se sont déroulés au niveau du péage de Saint-Avold sur l'A4 (Paris-Strasbourg). L'employée, âgée de 59 ans, s'apprêtait à porter assistance à un motard quand elle a été heurtée à grande vitesse par une voiture folle, volée quelques heures plus tôt. 

Un coauteur également condamné

Un mandat d'arrêt avait été diffusé contre son conducteur et une demande d'extradition formulée à destination du Maroc pour obtenir la remise de cet homme, qui avait quitté le territoire dès le soir de l'accident. 

Rentré en France, il s'était finalement rendu spontanément à la gendarmerie un mois plus tard, et avait été mis en examen pour homicide involontaire aggravé. L'homme avait admis avoir conduit le véhicule à l'origine de l'accident mortel tout en précisant qu'il n'avait pas eu conscience de percuter l'employée lors du passage en force du péage. 

Le coauteur du vol de la voiture avait lui été interpellé le 29 août et mis en examen pour vol en réunion. Il a écopé mercredi de «30 mois de prison, dont 24 avec sursis probatoire», a indiqué le parquet.

