En directGouvernement de Sébastien Lecornu : l’Assemblée nationale prévoit un examen conjoint de deux motions de censure ce matin

Le rendez-vous est donné à 9h dans l’Hémicycle. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Ce jeudi, sont examinées les deux motions de censure déposées par le RN et LFI à l’encontre du nouveau gouvernement.
L’Assemblée prévoit un examen conjoint des deux motions. Suivez notre direct.
Quelle sera la majorité absolue à atteindre ce jeudi ?

L’Assemblée nationale doit examiner ce jeudi les deux motions de censure déposées par le RN et LFI à l’encontre du gouvernement de Sébastien Lecornu. Pour être adoptée, elles doivent obtenir la majorité absolue mais cette dernière sera-t-elle la même qu’à l’ordinaire ?

Retrouvez notre article ici.

Motions de censure de LFI et du RN : en sursis, Sébastien Lecornu confronté au vote des députés ce jeudi

Le rendez-vous est donné à 9h dans l’Hémicycle. Les députés vont examiner ce jeudi 16 octobre les deux motions de censure déposées à l’encontre du Premier ministre Sébastien Lecornu et de son nouveau gouvernement.

Retrouvez notre article ici.

