Ce jeudi, sont examinées les deux motions de censure déposées par le RN et LFI à l’encontre du nouveau gouvernement.
L’Assemblée prévoit un examen conjoint des deux motions. Suivez notre direct.
Quelle sera la majorité absolue à atteindre ce jeudi ?
L’Assemblée nationale doit examiner ce jeudi les deux motions de censure déposées par le RN et LFI à l’encontre du gouvernement de Sébastien Lecornu. Pour être adoptée, elles doivent obtenir la majorité absolue mais cette dernière sera-t-elle la même qu’à l’ordinaire ?
Motions de censure de LFI et du RN : en sursis, Sébastien Lecornu confronté au vote des députés ce jeudi
Le rendez-vous est donné à 9h dans l’Hémicycle. Les députés vont examiner ce jeudi 16 octobre les deux motions de censure déposées à l’encontre du Premier ministre Sébastien Lecornu et de son nouveau gouvernement.
