En directGouvernement de Sébastien Lecornu : «Votre budget est celui d’un système politique à bout de souffle», lance Marine Le Pen

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Ce jeudi, sont examinées les deux motions de censure déposées par le RN et LFI à l’encontre du nouveau gouvernement.
L’Assemblée prévoit un examen conjoint des deux motions. Suivez notre direct.
Marine Le Pen : «Ce budget n'est pas le vôtre»
Marine Le Pen : «C’est aux plus vulnérables que vous entendez faire payer la note»

La présidente du groupe RN a dénoncé le budget proposé par Sébastien Lecornu, dénonçant notamment «la fiscalisation des emplois étudiants». 

Qualifiant ce projet de budget de «musée des horreurs», Marine Le Pen a fustigé un texte émanant, selon elle, «d’un système politique à bout de souffle». «C’est aux plus vulnérables que vous entendez faire payer la note», a-t-elle ajouté.

Marine Le Pen dénonce «un spectacle pathétique»

Depuis la tribune, la présidente du groupe RN, Marine Le Pen a fustigé «un spectacle pathétique». «Les Français ne comptent même plus les motions de censure. Ils ne savent même plus qui siège au gouvernement», a-t-elle ironisé.

Aurélie Trouvé : «La suspension de la réforme des retraites n’est qu’un leurre»

La députée LFI Aurélie Trouvé a qualifié l’annonce de la suspension de la réforme des retraites, permettant à Sébastien Lecornu d’éviter une éventuelle censure, de «leurre». 

«Si cette pseudo suspension est une victoire, elle est pour le président et ceux qui soutienne le chef de l’Etat», a-t-elle ajouté, s'adressant aux députés socialistes, absents.

Aurélie Trouvé : «Vous avez participé au saccage de notre économie»

Depuis la tribune, l’oratrice de La France insoumise, Aurélie Trouvé, a accusé le Premier ministre d’avoir «participé au saccage de l’économie française». «Censurer aujourd’hui, c’est dire à nos concitoyens que leur voix compte encore», a-t-elle déclaré, pour justifier le dépôt de cette motion.

La première motion de censure examinée

La députée LFI Aurélie Trouvé est la première oratrice à prendre la parole ce jeudi, dans une Assemblée nationale partiellement vide. 

Quelle sera la majorité absolue à atteindre ce jeudi ?

L’Assemblée nationale doit examiner ce jeudi les deux motions de censure déposées par le RN et LFI à l’encontre du gouvernement de Sébastien Lecornu. Pour être adoptée, elles doivent obtenir la majorité absolue mais cette dernière sera-t-elle la même qu’à l’ordinaire ?

Retrouvez notre article ici.

Motions de censure de LFI et du RN : en sursis, Sébastien Lecornu confronté au vote des députés ce jeudi

Le rendez-vous est donné à 9h dans l’Hémicycle. Les députés vont examiner ce jeudi 16 octobre les deux motions de censure déposées à l’encontre du Premier ministre Sébastien Lecornu et de son nouveau gouvernement.

Retrouvez notre article ici.

