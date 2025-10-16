L’Assemblée prévoit un examen conjoint des deux motions. Suivez notre direct.
La présidente du groupe RN a dénoncé le budget proposé par Sébastien Lecornu, dénonçant notamment «la fiscalisation des emplois étudiants».
Qualifiant ce projet de budget de «musée des horreurs», Marine Le Pen a fustigé un texte émanant, selon elle, «d’un système politique à bout de souffle». «C’est aux plus vulnérables que vous entendez faire payer la note», a-t-elle ajouté.
Depuis la tribune, la présidente du groupe RN, Marine Le Pen a fustigé «un spectacle pathétique». «Les Français ne comptent même plus les motions de censure. Ils ne savent même plus qui siège au gouvernement», a-t-elle ironisé.
La députée LFI Aurélie Trouvé a qualifié l’annonce de la suspension de la réforme des retraites, permettant à Sébastien Lecornu d’éviter une éventuelle censure, de «leurre».
«Si cette pseudo suspension est une victoire, elle est pour le président et ceux qui soutienne le chef de l’Etat», a-t-elle ajouté, s'adressant aux députés socialistes, absents.
Depuis la tribune, l’oratrice de La France insoumise, Aurélie Trouvé, a accusé le Premier ministre d’avoir «participé au saccage de l’économie française». «Censurer aujourd’hui, c’est dire à nos concitoyens que leur voix compte encore», a-t-elle déclaré, pour justifier le dépôt de cette motion.
La députée LFI Aurélie Trouvé est la première oratrice à prendre la parole ce jeudi, dans une Assemblée nationale partiellement vide.
L’Assemblée nationale doit examiner ce jeudi les deux motions de censure déposées par le RN et LFI à l’encontre du gouvernement de Sébastien Lecornu. Pour être adoptée, elles doivent obtenir la majorité absolue mais cette dernière sera-t-elle la même qu’à l’ordinaire ?
Le rendez-vous est donné à 9h dans l’Hémicycle. Les députés vont examiner ce jeudi 16 octobre les deux motions de censure déposées à l’encontre du Premier ministre Sébastien Lecornu et de son nouveau gouvernement.
