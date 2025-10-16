Marine Le Pen : «C’est aux plus vulnérables que vous entendez faire payer la note»

La présidente du groupe RN a dénoncé le budget proposé par Sébastien Lecornu, dénonçant notamment «la fiscalisation des emplois étudiants».

Qualifiant ce projet de budget de «musée des horreurs», Marine Le Pen a fustigé un texte émanant, selon elle, «d’un système politique à bout de souffle». «C’est aux plus vulnérables que vous entendez faire payer la note», a-t-elle ajouté.