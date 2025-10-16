«Je ne saurais me faire complice d'une politique que je désapprouve» : Guillaume Larrivé, proche de Bruno Retailleau, quitte la présidence de l'Office de l'immigration

Près de deux mois après sa nomination à la présidence de l’Office de l’immigration, le LR Guillaume Larrivé, proche de Bruno Retailleau, a annoncé sa démission. Une décision motivée par le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu.

Un conflit politique. Proche de l’ancien ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, Guillaume Larrivé a annoncé ce jeudi 16 octobre sa démission de la présidence de l'Office français de l'immigration (Ofii), dénonçant «l'abandon» par le nouveau gouvernement d'une «ambition de réduction» de l'immigration.

«Je ne saurais me faire complice d'une politique que je désapprouve, en acceptant passivement d'obéir à des choix qui me paraissent profondément contraires à l'intérêt national», a-t-il écrit dans une lettre adressée à Emmanuel Macron moins de deux mois après sa nomination en tant que président du conseil d'administration de l'Ofii.

Je ne saurais être le complice d’une politique contraire à l’intérêt national. J’ai donc présenté au président de la République ma démission de la présidence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. pic.twitter.com/X5xs1omXlt — Guillaume Larrivé (@GLarrive) October 16, 2025

Dans ce courrier publié sur X, le vice-président des Républicains (LR) a expliqué avoir accepté de prendre cette mission début septembre «afin de contribuer à réduire l'immigration et promouvoir l'assimilation».

«Les premiers résultats étaient un encouragement à amplifier l'effort» mais «il m'apparaît hélas à l'écoute de la déclaration de la politique générale prononcée par le nouveau Premier ministre» Sébastien Lecornu et à «la lecture du projet de loi de finances», que «toute ambition de réduction de l'immigration est désormais abandonnée», a-t-il estimé.

Un office sous la tutelle du ministère de l’Intérieur

Par ailleurs, Guillaume Larrivé a déploré qu’aucun «effort opérationnel sérieux ne pourra être engagé pour baisser drastiquement le nombre de visas et augmenter significativement celui des expulsions. Aucune réforme rigoureuse (AME, conditionnalité des aides sociales) ne sera conduite».

Il est à noter que ce mardi, Sébastien Lecornu a affirmé dans sa déclaration de politique générale que la France devait «savoir accueillir» mais «aussi savoir dire non». Le Premier ministre a par ailleurs indiqué que l'exécution effective des obligations de quitter le territoire français (OQTF) devait être «une priorité».

Placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, l'Ofii est l'opérateur principal de la direction générale des étrangers en France (DGEF), qui conçoit et pilote les politiques d'immigration et d'intégration. Son conseil d'administration n'est pas un organe exécutif mais administratif, qui se réunit trois ou quatre fois par an.

Diplômé de l'Essec et ancien élève de l'ENA, Guillaume Larrivé, 48 ans, est notamment passé par les cabinets de Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux de 2005 à 2011 aux ministères de l'Intérieur et de l'Identité nationale.