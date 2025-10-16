«La seule décision digne qui permet d'éviter 18 mois de crise» : Edouard Philippe appelle de nouveau à un départ anticipé d'Emmanuel Macron

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe a de nouveau plaidé pour un départ anticipé d'Emmanuel Macron, estimant que ce serait «la seule décision digne qui permet d'éviter 18 mois d'indétermination et de crise».

L’ancien Premier ministre persiste et signe. Edouard Philippe a réaffirmé ce jeudi 16 octobre que le seul moyen pour la France de sortir de la crise politique était la démission d’Emmanuel Macron après l’adoption du budget 2026.

Invité sur France 2, l’ancien locataire de Matignon a justifié son opinion : «Je n'ai pas pris cette position parce que je pensais que je serais populaire ou parce que j'espérais convaincre le président. Le président, il a envie d'aller au terme de son mandat, et je peux le comprendre. Je l'ai dit parce que c'est la seule décision digne qui permet d'éviter 18 mois d'indétermination et de crise, qui se terminera mal, je le crains».

«Ca n'est pas simplement une crise politique à l'Assemblée nationale à laquelle nous assistons. C'est une crise très profonde sur l'autorité de l’Etat, sur la légitimité des institutions», a développé Edouard Philippe.

Un départ organisé

Premier chef du gouvernement d’Emmanuel Macron en 2017, le maire du Havre a poursuivi : «J'entends le président de la République dire qu'il est le garant de la stabilité. Mais, objectivement, qui a créé cette situation de très grande instabilité et pourquoi ? Il se trouve que c'est lui.»

Toutefois, Edouard Philippe a estimé que cette démission du chef de l’Etat ne devait pas se faire précipitamment. «Je ne suis pas du tout pour qu'il démissionne demain matin, ce serait désastreux», a-t-il précisé, ajoutant qu’Emmanuel Macron devrait s’inspirer du «général de Gaulle et essayer d'organiser un départ qui nous évite pendant 18 mois de continuer à vivre dans cette situation de blocage, d'instabilité, d'indétermination».

«J'ai créé mon parti, il n'y était pas favorable. J'ai voulu avoir des élus en 2022, il n'y était pas favorable. J'ai fait sa campagne en 2022 et j'ai toujours dit ce que je pensais, de façon très loyale», a-t-il ajouté pour couper court aux rumeurs de «querelle».

En effet, Edouard Philippe, qui est à la tête du parti Horizon et qui est candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2027, avait créé la surprise la semaine dernière en suggérant pour la première fois l’hypothèse d’une démission d’Emmanuel Macron.

