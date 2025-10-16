Toute l’actu en direct 24h/24
«L’islamisme a pénétré dans les consciences via l’antisémitisme et s’est répandu dans la jeunesse non musulmane», souligne le professeur Didier Lemaire

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«L’islamisme a pénétré dans les consciences via l’antisémitisme et s’est répandu dans la jeunesse non musulmane», a souligné Didier Lemaire, professeur de philosophie, ce jeudi dans La Matinale sur CNEWS, revenant sur le poison de l'antisémitisme à l'école. Il est revenu sur l'assassinat de Samuel Paty il y a cinq ans jour pour jour.

Samuel PatyassassinatIslamismeTerrorisme

