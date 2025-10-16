Motions de censure de LFI et du RN : quelle sera la majorité absolue à atteindre ce jeudi ?

L’Assemblée nationale doit examiner ce jeudi les deux motions de censure déposées par le RN et LFI à l’encontre du gouvernement de Sébastien Lecornu. Pour être adoptée, elles doivent obtenir la majorité absolue mais cette dernière sera-t-elle la même qu’à l’ordinaire ?

Des sièges laissés vides. Combien de voix seront-elles nécessaires ce jeudi 16 octobre pour permettre l’adoption des motions de censure de LFI et du RN qui vont être examinées par les députés ?

Le cadre légal prévoit que la motion de censure de ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue du nombre de députés, c’est-à-dire des 577 élus, y compris la présidente de l’Assemblée nationale, bien qu’elle s’abstienne de voter par tradition. Dans ce cas, la majorité absolue est donc fixée à 289.

Toutefois, treize députés ayant rejoint le gouvernement de Sébastien Lecornu laisseront leurs sièges vides (six Ensemble pour la République, trois de la Droite républicaine, deux Horizons, un Démocrate et un LIOT) et leurs suppléants ne prendront leur suite que dans un mois.

Sièges vacants ou sièges gelés ?

Cette absence pourrait donc faire baisser le nombre de députés à 564 et donc la majorité absolue à 282. Il faudrait ainsi six députés de moins pour permettre le renversement du gouvernement.

Une perspective qui pourrait réjouir les partisans de la censure. Toutefois, une subtilité empêche la majorité absolue de diminuer. En effet, les treize députés-ministres ne laissent pas leurs sièges vacants, puisque la loi prévoit qu’ils seront par la suite occupés par leurs suppléants.

Durant cette période transitoire d’un mois, on considère donc que les sièges laissés vides par les députés devenus ministres sont «gelés». Ils ne sont pas vacants mais leurs propriétaires n’ont plus la possibilité de voter.

Lors d’une procédure de censure, la majorité absolue est calculée via le nombre de sièges occupés et non par le nombre de voix exprimées. L’impossibilité de vote de ces treize élus n’entraînent donc pas de changement d’effectif et donc de majorité absolue qui reste à 289.