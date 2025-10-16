«Si le gouvernement tombe, les espoirs de paix s’envolent en Nouvelle-Calédonie»

Depuis la tribune, le député EPR de Nouvelle-Calédonie Nicolas Metzdorf, a appelé les parlementaires à ne pas censurer Sébastien Lecornu afin d’apporter «la paix sur l’archipel».

«Si le gouvernement tombe, les espoirs de paix s’envolent en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes loin, mais nous aussi, nous sommes la France», a-t-il exprimé.