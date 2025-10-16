Toute l’actu en direct 24h/24
En directNouveau gouvernement : l’Assemblée nationale rejette les deux motions de censure

Ce jeudi, sont examinées les deux motions de censure déposées par le RN et LFI à l’encontre du nouveau gouvernement.
L’Assemblée prévoit un examen conjoint des deux motions. Suivez notre direct.
La motion de censure du RN également rejetée

L’Assemblée nationale a également rejeté la motion de censure signée par le RN et l’UDR. Celle-ci a récolté 144 voix, sur les 289 requises. 

Jean-Philippe Tanguy charge Laurent Wauquiez
Mathilde Panot dénonce le rejet de sa motion de censure
Jordan Bardella dénonce «une majorité de marchandage»
La motion de censure du RN soumise au vote

Les députés s’isolent désormais pour voter la motion de censure signée par Marine Le Pen et Eric Ciotti. Le vote sera clos vers 12h10. Celle-ci aurait cependant encore moins de chance d’aboutir.

La motion de censure de LFI rejetée

L’Assemblée nationale a rejeté la motion de censure déposée par La France insoumise. Celle-ci a obtenu 271 voix sur les 289 requises pour faire tomber le gouvernement.

Les députés s'isolent pour voter

Les députés s'isolent dans des salles de l'Assemblée nationale pour voter la motion de censure de La France insoumise. Le vote sera clos aux alentours de 11h30. 

Le groupe LIOT ne votera pas la censure

Le député LIOT Laurent Mazaury a indiqué que les membres du groupe qu'il représente ne votera pas «dans sa large majorité» la censure du gouvernement.

Paul Christophe : «Vous privez le Parlement de sa voix»

Le président du groupe Horizons, Paul Christophe s’est dit lassé de l’examen de ces «nouvelles motions de censure». L’élu du Nord a accusé les élus de La France insoumise et du Rassemblement national de «priver le Parlement de sa voix». «Les grands débatteurs que vous êtes se transforment aujourd’hui en piètres censeurs», a-t-il accusé.

«Notre non-censure n'est en aucun cas un pacte», précise le Parti socialiste
Les Républicains refusent de censurer Sébastien Lecornu

L'orateur de la droite républicaine, le député Jean-Didier Berger, a indique que Les Républicains ne censureront pas le gouvernement de Sébastien Lecornu. «Il s'agit de l'intérêt de la nation», a-t-il considéré. 

«Si le gouvernement tombe, les espoirs de paix s’envolent en Nouvelle-Calédonie»

Depuis la tribune, le député EPR de Nouvelle-Calédonie Nicolas Metzdorf, a appelé les parlementaires à ne pas censurer Sébastien Lecornu afin d’apporter «la paix sur l’archipel». 

«Si le gouvernement tombe, les espoirs de paix s’envolent en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes loin, mais nous aussi, nous sommes la France», a-t-il exprimé.

Sébastien Lecornu : «Ne prenez pas en otage le budget de la nation»

Refusant de faire «un long discours», le Premier ministre a été vivement vilipendé par les députés du Rassemblement national et de La France insoumise, obligeant la présidente de l’Assemblée nationale a appelé au calme. 

«C’est la première fois que l’Assemblée nationale décide de se censurer elle-même», a considéré Sébastien Lecornu, appelant les parlementaires «à ne pas prendre en otage le budget de la nation».

Marine Le Pen : «Ce budget n'est pas le vôtre»
Marine Le Pen : «C’est aux plus vulnérables que vous entendez faire payer la note»

La présidente du groupe RN a dénoncé le budget proposé par Sébastien Lecornu, dénonçant notamment «la fiscalisation des emplois étudiants». 

Qualifiant ce projet de budget de «musée des horreurs», Marine Le Pen a fustigé un texte émanant, selon elle, «d’un système politique à bout de souffle». «C’est aux plus vulnérables que vous entendez faire payer la note», a-t-elle ajouté.

Marine Le Pen dénonce «un spectacle pathétique»

Depuis la tribune, la présidente du groupe RN, Marine Le Pen a fustigé «un spectacle pathétique». «Les Français ne comptent même plus les motions de censure. Ils ne savent même plus qui siège au gouvernement», a-t-elle ironisé.

Aurélie Trouvé : «La suspension de la réforme des retraites n’est qu’un leurre»

La députée LFI Aurélie Trouvé a qualifié l’annonce de la suspension de la réforme des retraites, permettant à Sébastien Lecornu d’éviter une éventuelle censure, de «leurre». 

«Si cette pseudo suspension est une victoire, elle est pour le président et ceux qui soutienne le chef de l’Etat», a-t-elle ajouté, s'adressant aux députés socialistes, absents.

Aurélie Trouvé : «Vous avez participé au saccage de notre économie»

Depuis la tribune, l’oratrice de La France insoumise, Aurélie Trouvé, a accusé le Premier ministre d’avoir «participé au saccage de l’économie française». «Censurer aujourd’hui, c’est dire à nos concitoyens que leur voix compte encore», a-t-elle déclaré, pour justifier le dépôt de cette motion.

La première motion de censure examinée

La députée LFI Aurélie Trouvé est la première oratrice à prendre la parole ce jeudi, dans une Assemblée nationale partiellement vide. 

Quelle sera la majorité absolue à atteindre ce jeudi ?

L’Assemblée nationale doit examiner ce jeudi les deux motions de censure déposées par le RN et LFI à l’encontre du gouvernement de Sébastien Lecornu. Pour être adoptée, elles doivent obtenir la majorité absolue mais cette dernière sera-t-elle la même qu’à l’ordinaire ?

Retrouvez notre article ici.

Motions de censure de LFI et du RN : en sursis, Sébastien Lecornu confronté au vote des députés ce jeudi

Le rendez-vous est donné à 9h dans l’Hémicycle. Les députés vont examiner ce jeudi 16 octobre les deux motions de censure déposées à l’encontre du Premier ministre Sébastien Lecornu et de son nouveau gouvernement.

Retrouvez notre article ici.

