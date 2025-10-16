L’Assemblée prévoit un examen conjoint des deux motions. Suivez notre direct.
L’Assemblée nationale a également rejeté la motion de censure signée par le RN et l’UDR. Celle-ci a récolté 144 voix, sur les 289 requises.
Jean-Philippe Tanguy tacle Laurent Wauquiez à propos du potentiel rejet de la motion de censure déposée par le RN : «Ce pacte de lâcheté est consternant», dans #MorandiniLivepic.twitter.com/OSVddp1DYl
Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale : «Il est inéluctable qu’un affrontement électoral aura lieu avec l’extrême-droite, nous aurons besoin de tout le monde. Un autre monde est possible», dans #MorandiniLivepic.twitter.com/GAnL2ceSF9
Une majorité de marchandage a réussi aujourd’hui à sauver ses places, au détriment de l’intérêt national.
Les grands absents de ces manœuvres d’appareils sont les Français, qui s’apprêtent à subir la boucherie sociale et fiscale d’un budget punitif.
Tous ceux qui ont ce jour…
Les députés s’isolent désormais pour voter la motion de censure signée par Marine Le Pen et Eric Ciotti. Le vote sera clos vers 12h10. Celle-ci aurait cependant encore moins de chance d’aboutir.
L’Assemblée nationale a rejeté la motion de censure déposée par La France insoumise. Celle-ci a obtenu 271 voix sur les 289 requises pour faire tomber le gouvernement.
❌ La motion de censure, déposée en application de l’article 49.2 de la Constitution, par @MathildePanot et 86 de ses collègues, n'est pas adoptée.
Majorité requise : 289
Pour : 271#DirectANpic.twitter.com/qAeOn8S3JQ
Les députés s'isolent dans des salles de l'Assemblée nationale pour voter la motion de censure de La France insoumise. Le vote sera clos aux alentours de 11h30.
Le député LIOT Laurent Mazaury a indiqué que les membres du groupe qu'il représente ne votera pas «dans sa large majorité» la censure du gouvernement.
Le président du groupe Horizons, Paul Christophe s’est dit lassé de l’examen de ces «nouvelles motions de censure». L’élu du Nord a accusé les élus de La France insoumise et du Rassemblement national de «priver le Parlement de sa voix». «Les grands débatteurs que vous êtes se transforment aujourd’hui en piètres censeurs», a-t-il accusé.
"Notre non-censure d'aujourd'hui n'est évidemment en aucun cas un pacte de non-censure", affirme le député socialiste @laurentbaumel.
"Nous ne nous engageons à rien (...) nous ne renonçons à rien." #DirectANpic.twitter.com/IXxx1SSiMn
L'orateur de la droite républicaine, le député Jean-Didier Berger, a indique que Les Républicains ne censureront pas le gouvernement de Sébastien Lecornu. «Il s'agit de l'intérêt de la nation», a-t-il considéré.
Depuis la tribune, le député EPR de Nouvelle-Calédonie Nicolas Metzdorf, a appelé les parlementaires à ne pas censurer Sébastien Lecornu afin d’apporter «la paix sur l’archipel».
«Si le gouvernement tombe, les espoirs de paix s’envolent en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes loin, mais nous aussi, nous sommes la France», a-t-il exprimé.
Refusant de faire «un long discours», le Premier ministre a été vivement vilipendé par les députés du Rassemblement national et de La France insoumise, obligeant la présidente de l’Assemblée nationale a appelé au calme.
«C’est la première fois que l’Assemblée nationale décide de se censurer elle-même», a considéré Sébastien Lecornu, appelant les parlementaires «à ne pas prendre en otage le budget de la nation».
Motion de censure - Marine Le Pen lance à Sébastien Lecornu : «Ce budget n’est pas le vôtre» à l’Assemblée nationale pic.twitter.com/Hsd6nru6mI
La présidente du groupe RN a dénoncé le budget proposé par Sébastien Lecornu, dénonçant notamment «la fiscalisation des emplois étudiants».
Qualifiant ce projet de budget de «musée des horreurs», Marine Le Pen a fustigé un texte émanant, selon elle, «d’un système politique à bout de souffle». «C’est aux plus vulnérables que vous entendez faire payer la note», a-t-elle ajouté.
Depuis la tribune, la présidente du groupe RN, Marine Le Pen a fustigé «un spectacle pathétique». «Les Français ne comptent même plus les motions de censure. Ils ne savent même plus qui siège au gouvernement», a-t-elle ironisé.
La députée LFI Aurélie Trouvé a qualifié l’annonce de la suspension de la réforme des retraites, permettant à Sébastien Lecornu d’éviter une éventuelle censure, de «leurre».
«Si cette pseudo suspension est une victoire, elle est pour le président et ceux qui soutienne le chef de l’Etat», a-t-elle ajouté, s'adressant aux députés socialistes, absents.
Depuis la tribune, l’oratrice de La France insoumise, Aurélie Trouvé, a accusé le Premier ministre d’avoir «participé au saccage de l’économie française». «Censurer aujourd’hui, c’est dire à nos concitoyens que leur voix compte encore», a-t-elle déclaré, pour justifier le dépôt de cette motion.
La députée LFI Aurélie Trouvé est la première oratrice à prendre la parole ce jeudi, dans une Assemblée nationale partiellement vide.
L’Assemblée nationale doit examiner ce jeudi les deux motions de censure déposées par le RN et LFI à l’encontre du gouvernement de Sébastien Lecornu. Pour être adoptée, elles doivent obtenir la majorité absolue mais cette dernière sera-t-elle la même qu’à l’ordinaire ?
Le rendez-vous est donné à 9h dans l’Hémicycle. Les députés vont examiner ce jeudi 16 octobre les deux motions de censure déposées à l’encontre du Premier ministre Sébastien Lecornu et de son nouveau gouvernement.
