Nouveau gouvernement : Sébastien Lecornu échappe de peu à la censure

L’Assemblée nationale a rejeté de peu ce mardi les motions de censure contre le Premier ministre Sébastien Lecornu. Le chef du gouvernement a pu bénéficier de la non-censure d’un grand nombre de députés socialistes et LR.

Une motion de censure rejetée de 18 voix. Ce mardi, les deux motions de censure n’ont pas obtenu les 289 voix requises pour renverser le gouvernement de Sébastien Lecornu. Si celle déposée par le Rassemblement nation et l’UDR n’a récolté que 144 voix, celle déposée par LFI et d’autres, parlementaires de gauche a elle recueilli 271 voix.

Malgré l’accord de non-censure acté avec le Parti socialiste, à la suite de l’annonce de la suspension de la réforme des retraites, certains députés du groupe de Boris Vallaud ont malgré tout voté la censure contre le Premier ministre. Trop peu cependant pour faire pencher la balance.

«Ne prenez pas en otage le budget de la nation»

Les débats se sont avérés houleux dans l'Hémicycle. La présidente de l’Assemblée nationale a souvent été contrainte d’appeler au calme, y compris lors de la prise de parole du Premier ministre.

Alors que le chef du gouvernement a annoncé la suspension de la réforme des retraites afin d’éviter une censure du Parti socialiste, la députée LFI Aurélie Trouvé a dénoncé «un leurre» de l’exécutif.

"Pour faire passer cet amendement de petit décalage de la réforme des retraites, il faudra voter tout le budget de la Sécurité sociale", pointe @TrouveAurelie, qui dénonce "un leurre, une tromperie, un subterfuge". "Allez-vous vraiment vous laisser abuser ?"#DirectANpic.twitter.com/96qrFVqLpw — LCP (@LCP) October 16, 2025

De son côté, Marine Le Pen a chargé le Premier ministre, qualifiant son projet de budget présenté mardi dernier, de «musée des horreurs», fustigeant «un spectacle pathétique».

Motion de censure - Marine Le Pen lance à Sébastien Lecornu : «Ce budget n’est pas le vôtre» à l’Assemblée nationale pic.twitter.com/Hsd6nru6mI — CNEWS (@CNEWS) October 16, 2025

Visé par le RN et La France insoumise, le Premier ministre a lui appelé les parlementaires «à ne pas prendre en otage le budget de la nation», en censurant son gouvernement.

Le Parti socialiste offre «un sursis» au Premier ministre

Se félicitant de la suspension de la réforme des retraites, les socialistes ont martelé, par le biais de son orateur, le député Laurent Baumel, que cette «non-censure» n’était en «aucun cas un pacte» permanent.

L’élu d’Indre-et-Loire a averti Sébastien Lecornu contre «la moindre entourloupe» quant à cette suspension de la réforme des retraites. «Voyez en cette non-censure, un sursis et un appel au sursaut», a-t-il ajouté.

Au-delà des socialistes, Sébastien Lecornu a pu bénéficier de la non-censure des députés Horizons, d'Ensemble pour la République, du MoDem, mais aussi des Républicains et du groupe LIOT.