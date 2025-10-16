Prises USB, climatisation, vidéoprotection... La ligne 10 du métro équipée de rames ultramodernes à partir de ce jeudi

La première rame du MF19, le tout dernier matériel roulant du métro parisien, va être mise en service ce jeudi 16 octobre sur la ligne 10. Une véritable révolution pour les usagers qui voyagent dans des trains vieux de près de soixante ans.

C'est l'heure du renouveau. Le MF19, pour «Métro Ferré appel d'offres 2019», va officiellement entrer en service ce jeudi sur la ligne 10 du métro de Paris. Ce matériel roulant, conçu par Alstom et financé par Île-de-France Mobilités, va révolutionner le transport dans les sous-sols de la capitale.

Doté d'une climatisation réversible, de sièges plus confortables et plus larges, il est également équipé de ports USB ainsi que de grands écrans pour informer les voyageurs en temps réel de l'avancée de leur trajet et des éventuels problèmes connus sur la ligne.

Une sécurité renforcée

L'intérieur du MF19 sera plus adapté pour les usagers en fauteuil roulant et les espaces de circulation seront plus larges, facilitant ainsi le déplacement à l'intérieur des rames. Le déploiement de la vidéoprotection permettra aussi d'y garantir une plus grande sécurité pour les voyageurs.

⏲️ Le compte à rebours est lancé ! Dans une semaine, le #MF19 arrive sur la @Ligne10_RATP.

Pour patienter, nous vous invitons à découvrir comment nos équipes ont conçu, avec @RATPgroup, @IDFmobilites et @_AvantPremiere, ce train qui va révolutionner le métro parisien ! 🤩👇 pic.twitter.com/7cGicxI05B — Alstom France (@AlstomFrance) October 9, 2025

Tous ces équipements, modernes, vont changer la vie des quelque 44 millions de personnes qui empruntent chaque année la ligne 10 : les MF67 actuellement en service ont en effet été conçus dans les années 1960 et roulent depuis plus de cinquante-cinq ans.

Même si ces antiques rames ont été rénovées entre 2002 et 2003, elles ne correspondent plus depuis longtemps aux standards actuels du transport de voyageurs.

🚇 Les rames #MF19 seront déployées sur le #métro ferré francilien dès la fin 2025.



Les lignes 10, 7bis, 3bis, 8, 12, 13, 3 et 7 seront équipées progressivement jusqu’en 2033.



🤩 On vous dévoile le calendrier du déploiement des MF19 ⬇ pic.twitter.com/DuGhbP7J3a — IDF Mobilités (@IDFmobilites) March 6, 2024

Les MF19 seront progressivement déployés sur la ligne 10 jusqu'en 2027, à raison de quatre trains par ans. Ils seront ensuite mis en service à partir de 2026 sur la ligne 7bis, de 2027 sur les lignes 3bis et 13, de 2028 sur la ligne 12, de 2029 sur la ligne 8, de 2031 sur la ligne 3 et de 2033 sur la ligne 7.

Au total, ce sont 410 rames qui viendront remplacer des rames âgées de 47 à 58 ans. Un renouvellement massif du matériel roulant qui a un coût important, 2,9 milliards d'euros, accompagné d'une modernisation des infrastructures indispensable pour permettre au métro parisien centenaire de s'adapter aux exigences du XXIe siècle.