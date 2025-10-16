Toute l’actu en direct 24h/24
Salles de sport : 58% des femmes témoignent d’expériences déplacées, selon un sondage

40% des sondées disent notamment avoir été victimes d'attitudes infantilisantes. [Pexels / Andrea Piacquadio]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que la salle de sport est censée être synonyme de remise en forme et bien-être, un sondage révèle, ce jeudi 16 octobre, que près de 6 femmes sur 10 (58 %) ont déjà été confrontées à des comportements inappropriés.

Un espace loin d'être sûr pour les femmes. Selon une étude menée par FLASHS pour L'Orange bleue, chaîne de salles de sport et fitness, parue ce jeudi 16 octobre, plus de la moitié des femmes interrogées (58%), qui sont ou ont été inscrites dans une salle de sport, ont déclaré avoir subi dans ces espaces au moins une situation de comportement déplacé. 

Parmi elles, 40% disent avoir été victimes d'attitudes infantilisantes, incluant des remarques telles que «Tu es forte pour une fille» (12%), davantage courantes chez les sondées de 18 à 24 ans (27%).

S'ajoutent des surnoms condescendants, à l'instar de «princesse», «ma belle» ou «championne» (9%), et des interruptions ou corrections non sollicitées (19%), comme «tu fais mal» ou «je vais t'aider».

les vestiaires et douches non épargnés 

Près de deux sondées sur trois (64%) ont évoqué des comportements intrusifs, les plus fréquents étant des regards insistants (33%), qui touchent surtout chez les 18-24 ans (47%). 

Des approches déguisées en conseils sportifs ont également été signalées à 12%, ainsi que de la drague persistante (9%) et le sentiment d’être suivie (10%). 

Enfin, 16% des femmes font part d'atteintes à leur intégrité physique ou à leur vie privée, par la prise, par exemple, de photos ou vidéos sans leur accord (5%), des contacts physiques non désirés (5%) ou encore un sentiment d’insécurité dans les vestiaires et douches (6%).

L'étude a été réalisée du 18 au 22 août dernier sous forme de questionnaire en ligne auprès de 2.000 Françaises âgées de 18 ans et plus, dont 1.262 femmes qui font ou ont fait du sport en salle.

