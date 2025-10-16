Tentative de censure du gouvernement : qui est Alexandra Martin, la seule députée LR qui a voté les deux motions ?

Ce jeudi, la députée LR des Alpes-Maritimes Alexandra Martin a été la seule de son groupe à voter les deux motions de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu. Une décision justifiée pour cette proche de David Lisnard par «l’abandon des retraites» et «la hausse d’impôts».

Une élue bien seule à droite. Alors que la stratégie quant à la censure, ou non, de Sébastien Lecornu a divisé Les Républicains ces derniers jours, une seule députée a décidé de voter les deux motions contre le gouvernement ce jeudi.

En effet, si trois LR ont soutenu la motion déposée par le RN et l’UDR, l’élue des Alpes-Maritimes Alexandra Martin s’est démarquée en votant également la motion déposée par La France insoumise.

Invitée sur CNEWS, cette membre du parti Nouvelle Energie, fondé par David Lisnard, a déclaré qu’il était impossible pour elle «d’accepter un budget aux mains du Parti socialiste». Elle a également dénoncé «l’abandon de la réforme des retraites», mas aussi la «hausse des impôts» qui, selon elle, «étouffe l’économie, le pouvoir d’achat et les services publics».

Enfin, la députée a déploré l’absence de mesures «contre l’assistanat et sur contre l’immigration».

Deux motions rejetées

L'Assemblée nationale a rejeté à quelques voix près jeudi la motion de censure déposée par LFI contre le gouvernement, le PS ayant décidé de laisser sa chance au Premier ministre Sébastien Lecornu, contre la promesse de suspendre la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle.

Les députés ont dans la foulée rejeté une seconde motion de censure, déposée par le RN. Au total, 271 députés ont voté pour la motion déposée par LFI, celle qui avait le plus de chances d'être adoptée. Un nombre insuffisant pour atteindre les 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement.

La seconde motion de censure, celle du Rassemblement national, a elle aussi été rejetée, encore plus largement, puisque la gauche avait annoncé ne pas y mêler ses voix.

En tout, 144 députés ont voté en sa faveur, soit la totalité des groupes RN et UDR, ainsi que deux non inscrits et, cette fois, trois députés LR.