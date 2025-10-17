Toute l’actu en direct 24h/24
«C'est une honte, on a détruit la Sainte-Famille» : la profanation de deux statuettes provoque l'indignation des habitants d'un village en Haute-Corse

Par CNEWS
Publié le

Depuis plusieurs jours, les habitants du village corse de Biguglia sont consternés par la destruction de deux statues représentant Saint-Joseph portant l'Enfant Jésus et la Vierge Marie dans un lieu de prière. Une plainte a été déposée.

Une découverte qui a bouleversé tout le village. Dans une ruelle paisible de Biguglia, en Haute-Corse, un habitant a constaté mardi 14 octobre que deux statuettes situées dans un lieu de prière avaient été profanées.

La première, représentant Saint-Joseph portant l'Enfant Jésus, a été décapitée tandis que la seconde, à l'effigie de la Vierge Marie, a été complètement fracassée. Installées depuis plus de cinquante ans dans une niche en pierre construite par les villageois eux-mêmes, elles revêtaient une importance particulière.

Une plainte a été déposée

«À chaque fois que nous passons devant, nous nous recueillons, nous prions et aujourd'hui, nous sommes atterrés», a expliqué une habitante à CNEWS. «C'est un acte méchant, violent, qui plus est en Corse, où la religion a une importance capitale», a ajouté un autre.

«C'est une honte : on a détruit la Sainte-Famille. Je n'ai jamais vu ça, c'est absolument abjecte», a déploré Ariane Gandolfi, la propriétaire des lieux, à notre micro, qui a déposé plainte.

Sur le même sujet Croix de Quasquara : tout comprendre à cette affaire qui secoue la Corse Lire

Les villageois ont déjà fait savoir qu'ils remplaceraient les deux statues profanées. Un moyen, pour eux, de préserver un lieu de prière et une part de leur histoire.

