«C'est une honte, on a détruit la Sainte-Famille» : la profanation de deux statuettes provoque l'indignation des habitants d'un village en Haute-Corse

Depuis plusieurs jours, les habitants du village corse de Biguglia sont consternés par la destruction de deux statues représentant Saint-Joseph portant l'Enfant Jésus et la Vierge Marie dans un lieu de prière. Une plainte a été déposée.

Une découverte qui a bouleversé tout le village. Dans une ruelle paisible de Biguglia, en Haute-Corse, un habitant a constaté mardi 14 octobre que deux statuettes situées dans un lieu de prière avaient été profanées.

La première, représentant Saint-Joseph portant l'Enfant Jésus, a été décapitée tandis que la seconde, à l'effigie de la Vierge Marie, a été complètement fracassée. Installées depuis plus de cinquante ans dans une niche en pierre construite par les villageois eux-mêmes, elles revêtaient une importance particulière.

Une plainte a été déposée

«À chaque fois que nous passons devant, nous nous recueillons, nous prions et aujourd'hui, nous sommes atterrés», a expliqué une habitante à CNEWS. «C'est un acte méchant, violent, qui plus est en Corse, où la religion a une importance capitale», a ajouté un autre.

«C'est une honte : on a détruit la Sainte-Famille. Je n'ai jamais vu ça, c'est absolument abjecte», a déploré Ariane Gandolfi, la propriétaire des lieux, à notre micro, qui a déposé plainte.

Les villageois ont déjà fait savoir qu'ils remplaceraient les deux statues profanées. Un moyen, pour eux, de préserver un lieu de prière et une part de leur histoire.