Chèque énergie : voici la date de réception département par département 

Après des mois d’attente, des millions de foyers français vont enfin recevoir leur chèque énergie 2025. La date de réception dépendra de votre lieu de résidence. Voici les dates précises à retenir.

Enfin ! Après des mois de tergiversations, le gouvernement de Sébastien Lecornu a dévoilé le calendrier officiel d’envoi du chèque énergie 2025. Habituellement distribué au printemps, celui-ci sera exceptionnellement envoyé en novembre cette année, en raison du retard dans l’adoption de la loi de finances.

Les premiers envois débuteront dès le début du mois de novembre et se poursuivront jusqu’à la fin du mois, selon les départements, en commençant par ceux d’Outre-mer. Les habitants de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Martin et de la Martinique seront les premiers à recevoir leur chèque énergie, entre le lundi 3 et le vendredi 7 novembre.

En métropole, plusieurs départements feront également partie de cette première vague d’envois. Il s’agit de l’Allier, du Cantal, de la Nièvre, de l’Indre, des Ardennes, de la Haute-Marne, de l’Aube, des Vosges, du Pas-de-Calais, de l’Aisne, du Nord, de la Somme, de l’Orne, de la Creuse, du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de l’Aude, du Gard, du Tarn, de la Lozère, du Vaucluse et de la Seine-Saint-Denis. Les habitants de ces départements recevront également leur chèque énergie entre le lundi 3 et le vendredi 7 novembre.

les Franciliens recevront leur aide en dernier

La deuxième vague d’envoi concerne une partie de l’ouest et du centre de la France, dont les départements de la Loire, de l’Ardèche, de la Haute-Loire, de la Drôme, de la Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, de la Charente, de la Corrèze, de la Charente-Maritime, du Loir-et-Cher, de la Mayenne, de la Sarthe, de la Vendée, du Calvados, de la Manche, de la Seine-Maritime, ainsi que la Corse. Les habitants de ces départements recevront leur chèque énergie entre le lundi 10 et le vendredi 14 novembre.

La troisième vague concernera ensuite le reste de l’ouest, le nord-est et le sud-ouest. Sont concernés les départements du Finistère, du Morbihan, de l’Ille-et-Vilaine, du Loiret, de l’Indre-et-Loire, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, du Bas-Rhin, de la Gironde, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique, du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Les habitants de ces départements recevront leur chèque énergie entre le lundi 17 et le vendredi 21 novembre.

Enfin, ce sont les Franciliens qui clôtureront la campagne d’envoi du chèque énergie 2025. Les habitants des départements du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de Paris, ainsi que ceux du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l’Ain, du Haut-Rhin et du reste de l’Isère, recevront leur chèque énergie entre le lundi 24 et le vendredi 28 novembre.

Pour rappel, cette aide de l’État, dont le montant varie de 48 à 277 euros, permet aux foyers les plus modestes de réduire leurs factures d’électricité, de gaz ou de chauffage. Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Économie, 3,8 millions de foyers sont concernés.

Les bénéficiaires automatiques recevront leur chèque directement à domicile, sans aucune démarche à effectuer. En revanche, les foyers non identifiés automatiquement devront déposer une demande sur le portail dédié avant le 28 février 2026.