Incendie de l'appartement d'un rabbin : «Il pourrait s'agir de l'un des actes antisémites les plus graves commis en France depuis deux ans», s'indigne le président du CRIF Grenoble-Isère

«Si le caractère antisémite de cet acte venait à être établi, il s'agirait de l'un des actes les plus graves commis en France depuis deux ans», s'est indigné Maître Eric Hattab, avocat et président du CRIF Grenoble-Isère, ce vendredi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur l'incendie criminel de l'appartement d'un rabbin et sur la décision du parquet de ne pas retenir, pour le moment, la qualification d'actes antisémites.