Marseille : la Bonne-Mère a retrouvé sa couronne dorée qui a été restaurée (vidéo)

Figure emblématique de Marseille (Bouches-du-Rhône), la statue de la Bonne-Mère surplombant la basilique Notre-Dame-de-la-Garde a retrouvé sa couronne ce vendredi 17 octobre.

Une opération délicate. La statue de la Bonne-Mère qui surplombe la basilique Notre-Dame-de-la-Garde et la ville de Marseille a été couronnée à nouveau ce vendredi 17 octobre.

En rénovation depuis février 2025, la Bonne-Mère marseillaise est au cœur d’un chantier historique qui a pour but de la redorer entièrement. Pièce maîtresse et fragile de la structure, la couronne avait été décrochée le 13 août dernier, une première depuis son installation en 1870.

Ce vendredi, c’est donc lors d’une opération délicate et spectaculaire d’hélitreuillage que la Bonne Mère a été couronnée sous les yeux de nombreux Marseillais venus vivre en direct ce moment historique.

En effet, cette couronne est une véritable pièce d’art façonnée en 1967 par le sculpteur français Eugène-Louis Lequesne. Grande de 1,5 mètre de diamètre et pesant près de 150 kilos, elle avait été exposée à deux reprises lors de sa réfection.

Pour éviter qu’elle ne tombe, la couronne a été fixée par des équipes d’artisans présents sur le chantier au moment de son hélitreuillage de retour.

La statue de la Bonne Mère, entièrement rénovée et redorée, sera officiellement inaugurée et présentée au public le 7 décembre prochain, veille de la fête mariale de l’Immaculée Conception.