Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Marseille : la Bonne-Mère a retrouvé sa couronne dorée qui a été restaurée (vidéo)

La couronne de la Bonne Mère avait été retirée en août dernier. [Miguel MEDINA / AFP]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le

Figure emblématique de Marseille (Bouches-du-Rhône), la statue de la Bonne-Mère surplombant la basilique Notre-Dame-de-la-Garde a retrouvé sa couronne ce vendredi 17 octobre.

Une opération délicate. La statue de la Bonne-Mère qui surplombe la basilique Notre-Dame-de-la-Garde et la ville de Marseille a été couronnée à nouveau ce vendredi 17 octobre.

En rénovation depuis février 2025, la Bonne-Mère marseillaise est au cœur d’un chantier historique qui a pour but de la redorer entièrement. Pièce maîtresse et fragile de la structure, la couronne avait été décrochée le 13 août dernier, une première depuis son installation en 1870.

Ce vendredi, c’est donc lors d’une opération délicate et spectaculaire d’hélitreuillage que la Bonne Mère a été couronnée sous les yeux de nombreux Marseillais venus vivre en direct ce moment historique.

En effet, cette couronne est une véritable pièce d’art façonnée en 1967 par le sculpteur français Eugène-Louis Lequesne. Grande de 1,5 mètre de diamètre et pesant près de 150 kilos, elle avait été exposée à deux reprises lors de sa réfection.

Sur le même sujet Vacances de la Toussaint : «La Nuit des Châteaux» revient illuminer le patrimoine français du 17 au 19 octobre Lire

Pour éviter qu’elle ne tombe, la couronne a été fixée par des équipes d’artisans présents sur le chantier au moment de son hélitreuillage de retour.

La statue de la Bonne Mère, entièrement rénovée et redorée, sera officiellement inaugurée et présentée au public le 7 décembre prochain, veille de la fête mariale de l’Immaculée Conception. 

patrimoineMarseilleVierge MarieBouches-du-Rhône

À suivre aussi

Le Parti socialiste va «proposer la taxe Zucman par amendement», le RN annonce qu'il votera contre
Vacances de la Toussaint : «La Nuit des Châteaux» revient illuminer le patrimoine français du 17 au 19 octobre
Voici le roi le plus riche du monde

Ailleurs sur le web

Dernières actualités