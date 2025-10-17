Metz : un homme de 29 ans condamné à 20 ans de réclusion pour avoir tué son père

Accusé d'avoir tué son père en 2023 d'une trentaine de coups de couteau sur fond de dispute, un homme de 29 ans a été condamné ce vendredi 17 octobre à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Moselle.

Le verdict est tombé. Alors qu'il était accusé d'avoir tué son père en 2023 d'une trentaine de coups de couteau sur fond de dispute, un homme de 29 ans a été condamné ce vendredi 17 octobre à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Moselle.

La cour avait tout de même retenu, chez l'accusé, une altération du discernement, mais n'a néanmoins pas considéré que cela devait diminuer sa peine. Dans ce sens, la cour d'assises de la Moselle a également prononcé huit années de suivi socio-judiciaire avec obligations de soins, notamment psychiatriques.

«Nous nous attendions à ce qu'ils maintiennent la peine demandée par l'avocat général»

Une peine plus lourde que les réquisitions du ministère public, qui avait requis dix-huit ans de réclusion, et une altération du discernement, qui ne diminue pas la peine de son client, l'avocat de l'accusé a été surpris par le verdict. «À partir du moment où l'altération (du discernement) est retenue nous nous attendions à ce qu'ils maintiennent la peine demandée par l'avocat général, qui elle ne retenait pas l'altération, pas qu'ils augmentent le quantum», a réagi Me Loïc de Graëve.

De son côté, Me Elliot Hellenbrand, qui défendait les intérêts des trois parties civiles, la mère de l'accusé et épouse de la victime ainsi que le frère aîné de l'accusé et sa compagne, a tenu à souligner «une épreuve importante». «Nous venions dans ce dossier sans rien demander, simplement pour expliquer notre peine et nous sommes contents que la justice soit passée, mes clients estiment que c’est une décision juste», a-t-il commenté.

Me Loïc de Graëve a, lui, rappelé que son client est un «échec de la psychiatrie», qu'«il n’y a jamais eu de diagnostic posé à son égard malgré des hospitalisations répétées», a-t-il rappelé, sans dire si il avait l’intention d’interjeter appel, ou non.

Le fils avait avoué son acte à l'arrivée des secours

«J'ai tué mon père», avait avoué le fils, Maxime Friderich, à l'arrivée des secours au domicile familial d'Heining-lès-Bouzonville, en Moselle, ce 7 janvier 2023.

Blessé à plusieurs endroits : poitrine, cuir chevelu, visage et dos, Dominique Friederich, 59 ans, avait succombé à un pneumothorax. Il semblait avoir en outre des lésions de défense sur les mains, comme s'il avait voulu se protéger, malgré son alcoolémie de 2,7 g/litre. Le jeune homme présentait également des blessures, ayant tenté de se suicider.

Moins d'un an avant les faits, l'accusé était revenu vivre chez ses parents, après avoir perdu son emploi dans un cabinet d'avocat au Luxembourg à cause de son absentéisme récurrent. Maxime Friderich, qui avait commencé à fumer du cannabis au lycée, souffrait d'hallucinations et de paranoïa après être devenu accro à la cocaïne et aux drogues de synthèse.

Son père, inquiet de cette situation, avait de son côté une consommation excessive d'alcool.

Entre mars et août 2022, la police était intervenue à trois reprises au domicile familial, en raison des crises et délires psychotiques de Maxime qui effrayaient ses parents.

Devant la cour, l'expert psychiatre a expliqué que la prise de produits psychotropes avait modifié le rapport de l'accusé à la réalité, engendrant des troubles psychiques ayant altéré son discernement.