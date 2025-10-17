Retraites : voici pourquoi les pensions complémentaires du privé ne seront pas revalorisées cette année

Les pensions complémentaires des retraités du privé ne seront pas revalorisées cette année au 1er novembre, comme c'est généralement le cas.

Ce vendredi, au cours du conseil d’administration de l'Agirc-Arrco tendu selon plusieurs sources, les partenaires sociaux n’ont pas réussi à s’entendre sur le taux de revalorisation des pensions complémentaires. Conséquence de cette absence d’accord, les retraites complémentaires ne seront pas revalorisées au 1er novembre et la valeur d’achat du point Agirc-Arrco ne sera pas modifiée au 1er janvier 2026.

Chaque année, les représentants du personnel et des employeurs se réunissent pour déterminer le taux d’évolution, qui doit tenir compte des prévisions d’inflation, de la conjoncture économique et des réserves du régime. Le calcul des partenaires sociaux doit garantir, sur les quinze prochaines années, l’équilibre financier de l'Agirc-Arcco. Selon sa règle d'or, le régime doit avoir «à tout moment, au moins six mois de versements des pensions». Les réserves de l'Agirc-Arrco s'élèvent aujourd'hui à plus de 85 milliards d'euros.

La suspension de la réforme des retraites, la pierre d'achoppement

Arguant de la bonne santé du régime et d’un choc qui s’annonce pour les retraités, avec le projet du gouvernement de geler les pensions de retraite de base en 2026 pour faire des économies, les syndicats espéraient s’approcher d'une revalorisation au maximum de 1 %.

Mais la promesse de Matignon de suspendre la réforme des retraites jusqu’à la présidentielle de 2027 est venue compliquer l’équation et tendre les débats.

Selon plusieurs sources présentes, les organisations patronales ont proposé la revalorisation minimale, soit 0,2 %, et campé sur leurs positions, arguant de l’instabilité et des incertitudes économiques. Les syndicats ont, eux, refusé ce taux qu’ils jugeaient inacceptable.