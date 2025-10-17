«Si on devait compter sur la lâcheté des gens censés nous protéger, la France serait déjà dans l'obscurité et sous les ténèbres des islamistes», tance Jean-Philippe Tanguy

«Si on devait compter sur la lâcheté des gens censés nous protéger, la France serait déjà dans l'obscurité et sous les ténèbres des islamistes», a tancé Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, ce vendredi dans La Grande Interview sur CNEWS, déplorant un manque de courage de l'Etat sur la question.
