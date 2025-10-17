«Une voiture-bélier est entrée dans la porte-fenêtre» : le bar-tabac d'un village de l'Yonne victime de deux braquages en un week-end

Le commerce de deux buralistes situé dans le village d'Appoigny, dans l'Yonne, a subi deux braquages en moins de 24 heures, pour un préjudice s'élevant à plusieurs milliers d'euros.

Des malfaiteurs très déterminés. Tôt, le dimanche 12 octobre, le bar-tabac situé sur la place du Marché, à Appoigny, au nord d'Auxerre (Yonne), a été victime d'un cambriolage extrêmement violent.

«Une voiture-bélier est entrée dans la porte-fenêtre de la vitrine qui a explosée» sous le choc, a expliqué Isabelle, la gérante du commerce, à notre micro. «Il y avait un conducteur et un passager, qui est entré pour aller chercher le tabac», a-t-elle ajouté.

Un préjudice considérable

Un vol de cigarette estimé à 2.200 euros, selon nos confrères de l'Yonne républicaine. Mais les cambrioleurs ne se sont pas arrêtés là : dans la nuit du dimanche au lundi, ils sont revenus sur les lieux de leurs méfaits, profitant de la brèche ouverte dans la vitrine la veille.

Le cambrioleur «avait son sac, il a repris quelques paquets de cigarettes et a volé le tiroir-caisse qui était vide», a expliqué la gérante. Au-delà de la valeur du butin, le préjudice est considérable pour le bar-tabac.

«11.700 euros pour la porte-fenêtre. C'est pénible parce que l'on va être embêté pendant quelques mois», s'est lamenté Isabelle, qui songe à renforcer son dispositif de sécurité.

Selon les buralistes, un établissement sur cinq de l'Hexagone a été cambriolé en 2024.