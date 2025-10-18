Budget 2026 : cette aide aux apprentis pourrait bientôt disparaître

Dans son projet de loi de finances pour l’année 2026, actuellement examiné à l’Assemblée nationale, le gouvernement envisage de supprimer l’aide forfaitaire de 500 euros à l’inscription au permis de conduire prévue pour les apprentis.

Un coup de pouce qui pourrait bientôt disparaître. Actuellement examinée en commission à l’Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour l’année 2026 prévoit la création de nombreuses petites taxes, mais aussi la suppression de certaines aides.

Si rien n’a encore été adopté, le gouvernement prévoit, dans son budget pour 2026, la fin de l’aide forfaitaire de 500 euros à l’inscription au permis de conduire, prévue pour les apprentis. Alors que le projet de loi de finances entend permettre à l’Etat d’économiser 30 milliards d’euros, la fin de cette mesure rapporterait de son côté qu’une quarantaine de millions d’euros par an.

«Une rupture d’égalité»

Pour justifier cette potentielle suppression, l’exécutif a considéré que cette aide «induit une rupture d’égalité vis-à-vis des autres étudiants qui n’en bénéficient pas». Cette mesure se «superposerait» également avec «d’autres dispositifs existants et financés par les collectivités territoriales ou par l’Etat», comme le permis à un euro ou le recours au compte personnel de formation (CPF).

D’après une étude menée par l’UFC-que-choisir, le prix moyen du permis de conduire en France est de 1804 euros. Un tarif qui prendrait en charge toutes les démarches, telles que le code, les heures de conduite et l’examen en lui-même. La suppression de cette aide forfaitaire devrait être combattue par la gauche à l’Assemblée nationale.