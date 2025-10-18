Construction d'un hôtel, nouvelles attractions... Le Parc Astérix affiche ses ambitions avec un plan d'investissement massif

Le Parc Astérix s'apprête à faire peau neuve, dans l'optique d'intégrer le top 5 des parcs d'attractions les plus fréquentés d'Europe, d'ici à 2030. Un plan à 250 millions d'euros a été présenté devant la presse.

«Ce n'est pas une évolution mais une révolution du Parc Astérix». Le directeur général de la compagnie des Alpes, propriétaire du Parc Astérix, Dominique Thillaud a annoncé le projet d'investissement majeur qui vise à transformer le parc francilien d'ici à 2030.

Devant la presse, il a déclaré que ce plan à «250 millions d'euros» représentait «le plus gros programme d'investissement» de l'histoire du parc. Les dépenses de la compagnie des Alpes s'échelonneront d'ici à l'année 2030.

A cette date, le parc de loisir français espère se replacer dans la hiérarchie européenne. Actuellement, le Parc Asterix est le 8e plus visité du continent, selon Statista, derrière Gardaland (Italie), Port Aventura (Espagne), les Jardins de Tivoli (Danemark), De Efteling (Pays-Bas), le Parc Walt Disney Studios (France), Europa Park (Allemagne) et Disney Land Paris (France).

Le parc veut se «positionner dans le top 5 des parcs en Europe»

«Nous faisons tout ça pour continuer à être le deuxième parc français et nous positionner petit à petit dans le top 5 des parcs en Europe», a ajouté la directrice générale du parc, Delphine Pons.

Pour ce faire, un nouvel hôtel de 300 chambres, appelé «L'Odysée Hôtel», sera bâti au pôle hôtelier, qui compte déjà 450 chambres. Il devrait entrer en activité en 2027. Les premières images montrent un lieu thématique particulièrement soigné, s'inscrivant dans l'univers du parc.

De nouveaux visuels pour le futur hôtel du Parc Astérix, inspiré de l’album L’Odyssée d’Astérix et prévu pour 2027. Ça s’annonce grandiose ! pic.twitter.com/0VW7LF6ZsO — Dimension Parcs (@DimensionParcs) October 18, 2025

Le plan prévoit également la rénovation de certaines zones du site, dont celle dédiée à l'Egypte, à la Grèce et celle appelée «zone Londonium». La première doit être livrée dès 2026, avec l'apparition de nouvelles attractions et de restaurants. Les chaises volantes vont par exemple devenir «l'Envol d'Ibis».

Le deuxième secteur s'apprêtant à un changement majeur est la «zone Grèce», qui accueillera deux nouvelles attractions familiales, une aire de jeux et un restaurant d'une capacité de 450 personnes.

Restaurants, hôtels et même nouvelles attractions

Enfin, la «zone Londinium», qui tire son inspiration de l'album Astérix chez les Bretons, sera créée avec deux attractions familiales, une aire de jeux, un pub et des boutiques. Elle devrait également proposer l'attraction Multi Dimension Coaster Intamin, qui ne cesse de faire parler auprès des amateurs de sensations fortes.

🚨 Premières informations officielles sur le Multi Dimension Coaster Intamin qui ouvrira dans la zone Londinium du Parc Astérix en 2028 ! 🎢 pic.twitter.com/Ml1h6DU2qf — Dimension Parcs (@DimensionParcs) October 18, 2025

Cette zone sera couverte, «réduisant ainsi la météo-dépendance du parc sur certaines saisons».

Ce plan permet, globalement, une augmentation de 20% des capacités d'animations et de spectacles et devrait créer 900 emplois à horizon 2029, soit une croissance estimée à 70%. Dominique Thillaud se félicite de cette «croissance du nombre d'emplois par rapport à la situation actuelle».

Le Parc Astérix a aussi «à cœur d'améliorer la situation des salariés», a souligné Delphine Pons, rappelant que le groupe a investi «20 millions d'euros pour les locaux dédiés au personnel dans les cinq dernières années».