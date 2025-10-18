«On est l'un des seuls pays qui offre plus de droits aux étrangers qu'aux nationaux», fustige Matthieu Hocque

«On est l'un des seuls pays qui offre plus de droits aux étrangers qu'aux nationaux», a insisté le secrétaire général du Millénaire Matthieu Hocque, ce samedi sur CNEWS, réagissant au coût net de l'immigration étudiante, chiffrée à un milliard d'euros par an par la Cour des comptes. «On conspue même ceux qui pensent à la priorité nationale», a-t-il ajouté.