«On est l'un des seuls pays qui offre plus de droits aux étrangers qu'aux nationaux», fustige Matthieu Hocque

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On est l'un des seuls pays qui offre plus de droits aux étrangers qu'aux nationaux», a insisté le secrétaire général du Millénaire Matthieu Hocque, ce samedi sur CNEWS, réagissant au coût net de l'immigration étudiante, chiffrée à un milliard d'euros par an par la Cour des comptes. «On conspue même ceux qui pensent à la priorité nationale», a-t-il ajouté.

