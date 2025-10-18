La production des célèbres sirops Teisseire va-t-elle entièrement disparaître de France ?

La direction de l’entreprise historique de sirops Teisseire a annoncé fermer son site de production du siège social en Isère. Plusieurs postes de travail pourraient être supprimés.

Menthe, grenadine, citron… Il y en a pour tous les goûts chez Teisseire. Mais cela pourrait bientôt être du passé dans l'Isère, car l’usine centrale vient d’annoncer sa fermeture. Ce sont 205 postes qui sont en péril et qui pourraient être supprimés sur le site de Crolles, implanté depuis 1971.

Cette décision brutale intervient dans un contexte où l’entreprise, propriété du groupe Carlsberg, se dit «confrontée à une situation économique et financière extrêmement difficile» et déplore «l’absence de perspective d’amélioration, à court et moyen terme». Bien qu'elle soit l'une des sociétés phare du secteur, elle connaît «un déclin ininterrompu depuis 10 ans» avec moins 7% de ventes sur les 10 dernières années.

garder une production en france

L’arrêt total de la production en Isère n'interviendra qu'au printemps 2026 si aucun repreneur n’est trouvé pour l’usine de Crolles. Pour le moment, des discussions sont en cours pour délocaliser une part de la production des sirops à Slaur Sardet, situé au Havre. L’entreprise créée en 1720 souhaite garder sa production en France.

Les six prochains mois vont être décisifs pour Teisseire, qui déplore «un marché du sirop en pleine mutation» avec «une hausse continue des coûts de production».