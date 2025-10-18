Pluies persistantes, vague de fraicheur : quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Cette semaine, le soleil devrait laisser place à une couverture nuageuse importante, à l'origine de nombreuses averses sur l'ensemble de l'Hexagone.

Le temps va se gâter. Cette semaine, le ciel du territoire métropolitain devrait s'assombrir et les perturbations orageuses se multiplier. Les températures vont également drastiquement baisser.

Dès le début de la semaine, lundi 20 octobre, la vaste majorité des départements vont être en proie aux précipitations. L'après-midi, les températures ne vont également pas atteindre les maximales de la semaine précédente.

Une pluie persistante marquera la semaine

Outre Perpignan, où 21 °C sont attendus, aucun département n'enregistrera des valeurs supérieures à 20 °C. Il fera 17 °C à Paris et Lyon, 15 °C à Strasbourg et Brest et même 12 °C seulement à Bourg-Saint-Maurice.

Lundi, les premières pluies de la semaine tomberont dans une grande partie de l'Hexagone. © Météo-France

En milieu de semaine, la couverture nuageuse présente dans le ciel métropolitain s'intensifiera et les pluies devraient redoubler, sur le trois quart nord du pays. Seule la façade méditerranéenne devrait en être exemptée. Les températures vont logiquement continuer de chuter, atteignant des pointes à seulement 16 °C à Paris, 15 °C à Lyon ou encore 14 °C à Lille.

La côte sud du pays continuera d'afficher des températures élevées en ce mercredi 22 octobre. © Météo-France

La fin de semaine devrait être encore arrosée, même si des rayons de soleil seront attendus sur le tiers nord du pays et toujours dans le sud-est.

Vendredi pourrait être le dernier jour avant une vague de fraîcheur intense. © Météo-France

Samedi 25 octobre, les températures devraient tomber drastiquement. Le ciel toujours marqué par les averses, le mercure ne devrait pas dépasser les 14 °C à Lyon,12 °C à Paris, 10 °C à Lille. A Amiens, minimale de la journée, la température ne dépassera pas les 9 °C l'après-midi.

Un vent de fraicheur soufflera sur le week-end

A l'inverse, le sud du pays restera préservé face à cette vague de froid le samedi : il fera encore 21 °C à Nice, 20 °C à Montpellier, 19 °C à Marseille et Perpignan et même 23 °C à Ajaccio.

© Météo-France

Enfin, dimanche 26 octobre, le froid devrait persister. La capitale affichera encore 12 °C, alors qu'il fera 9 °C à Auxerre, 8 °C à Chaumont et même 7 °C à Belfort. Cette fois, même les villes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'Occitanie verront leur température dégringoler : il fera 16 °C à Marseille et 15 °C à Perpignan. Seule l'île de Beauté affichera encore des maximales nettement au dessus des moyennes de saison, avec notamment 22 °C à Ajaccio.