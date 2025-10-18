«Rejoignez la famille politique que LR aurait dû devenir» : voici la lettre d’Éric Ciotti aux adhérents de son ancien parti

Dans une longue lettre envoyée aux adhérents des Républicains ce samedi 18 octobre, que CNEWS a pu consulter en exclusivité, le président de l’UDR Éric Ciotti appelle les adhérents de son ancien parti à le rejoindre.

Éric Ciotti se tourne vers les déçus des Républicains (LR). Dans une lettre envoyée aux adhérents de ce samedi, que CNEWS a consulté en exclusivité, le président de l’UDR enjoint les adhérents de son ancienne famille politique à le rejoindre.

«Notre pays traverse une crise historique (…) Dans cette épreuve, la France et les Français n’ont jamais eu autant besoin d’une droite forte, claire et courageuse», écrit ainsi l’élu des Alpes-Maritimes, qui estime qu’avec l’échec de la censure du gouvernement de Sébastien Lecornu ce jeudi, LR ne remplit plus ce rôle.

En effet, Sébastien Lecornu et ses ministres ont échappé à une motion de censure, à 18 voix près.

«Dix-huit votes que les Républicains n’ont pas eu le courage d’accorder au sursaut Français», dénonce Éric Ciotti dans sa lettre, ajoutant : «les militants ont été trahis, les électeurs ont été floués.»

Mettre en place l’union des droites

Cette «trahison supplémentaire» est aux yeux du candidat à la mairie de Nice la preuve qu’il a eu raison de quitter, après seize années, sa famille politique pour fonder en juin 2024, l’Union des Droites pour la République (UDR).

Une décision prise car comme il le rappelle, il était alors «convaincu qu’une alliance des droites était le seul moyen de voir nos idées accéder au pouvoir». «La situation actuelle me donne raison», ajoute-t-il.

Éric Ciotti va plus loin, estimant : «Notre renaissance ne viendra pas de ceux qui courbent l’échine devant le pouvoir et la gauche (…) Elle viendra de l’union des droites, de la grande alternance».

L’allié de Marine Le Pen appelle donc les électeurs de LR à ne plus avoir «honte de préférer le rassemblement des partis de droite à la soumission morale du diktat de la gauche».

«Rejoignez la famille politique que LR aurait dû devenir il y a bien longtemps», ajoute-t-il, les invitant à rejoindre l’UDR qui compte «déjà plus de 20.000 membres» depuis son lancement.