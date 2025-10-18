Un futur hôtel géant, de nouvelles attractions, des sites re-thématisés... Le Parc Astérix annonce un plan d'investissement massif

Le Parc Astérix met les bouchées doubles pour intégrer le top 5 des parcs d'attractions les plus fréquentés d'Europe. Un plan à 250 millions d'euros d'ici à 2030 a été présenté samedi 18 octobre.

«Ce n'est pas une évolution mais une révolution du Parc Astérix». Le directeur général de la compagnie des Alpes, propriétaire du Parc Astérix, Dominique Thillaud a annoncé samedi 17 octobre un projet d'investissement majeur qui vise à transformer le parc à thème situé dans l'Oise.

Devant la presse, il a déclaré que ce plan à «250 millions d'euros» représentait «le plus gros programme d'investissement» de l'histoire du parc. Les dépenses de la compagnie des Alpes s'échelonneront d'ici à l'année 2030.

D'ici là, le parc espère progresser dans la hiérarchie européenne. Actuellement, avec 2,9 millions de visiteurs annuels, il est le 8e plus visité du continent, selon Statista. Il se situe juste derrière Gardaland (Italie), Port Aventura (Espagne), les Jardins de Tivoli (Danemark), De Efteling (Pays-Bas), le Parc Walt Disney Studios (France), Europa Park (Allemagne) et enfin Disneyland Paris (France) qui occupe la tête avec 10,4 millions de visiteurs par an.

Le parc veut se «positionner dans le top 5 des parcs en Europe»

«Nous faisons tout ça pour continuer à être le deuxième parc français et nous positionner petit à petit dans le top 5 des parcs en Europe», a ajouté la directrice générale du parc, Delphine Pons.

Pour ce faire, un hôtel pharaonique de 300 chambres, appelé «L'Odyssée Hôtel» - basé sur la BD sortie en 1981 - , sera bâti. Il devrait entrer en activité en 2027. Les premières images, qui ont été dévoilées par l'architecte-concepteur du lieu, Thierry Retif, montrent un lieu de grande taille à l'architecture particulièrement soignée, s'inscrivant dans l'univers du parc, avec quatre zones déployées sur différents niveaux et une végétation savamment étudiée.

L'aspect environnemental est également au centre du projet, avec l'utilisation annoncé de bois ancien pour la décoration et certaines structures, et non de bois neuf patiné.

De nouveaux visuels pour le futur hôtel du Parc Astérix, inspiré de l’album L’Odyssée d’Astérix et prévu pour 2027. Ça s’annonce grandiose ! pic.twitter.com/0VW7LF6ZsO — Dimension Parcs (@DimensionParcs) October 18, 2025

Le chantier, lancée fin 2024, est d'ailleurs visible depuis certains endroits du parc.

Le plan prévoit également la re-thématisation de certaines zones du parc qui étaient vieillissantes ou devenues hors-sujet au fil du temps. La zone dédiée à l'Egypte sera ainsi étendue dès 2026, avec l'apparition de nouvelles attractions et de restaurants. Les chaises volantes vont par exemple devenir «l'Envol d'Ibis» et l'oxygénarium deviendra «La descente du Nil»

Restaurants, hôtels et même nouvelles attractions

Quant à la «zone Londinium», elle va remplacer les rues de Paris, une zone couverte qui date de l'ouverture du parc, en 1989. Ce nouveau thème tire son inspiration de l'album Astérix chez les Bretons, huitième de la série et paru en 1966, et verra l'apparition de deux attractions familiales, une aire de jeux, un pub et des boutiques. Elle devrait notamment proposer un coaster familial très impressionnant en indoor fabriqué par le spécialiste Intamin.

🚨 Premières informations officielles sur le Multi Dimension Coaster Intamin qui ouvrira dans la zone Londinium du Parc Astérix en 2028 ! 🎢 pic.twitter.com/Ml1h6DU2qf — Dimension Parcs (@DimensionParcs) October 18, 2025

Le fait que cette zone soit couverte permettra de réduire «la météo-dépendance du parc sur certaines saisons».

Enfin, la «zone Grèce» va également faire peau neuve. Elle accueillera deux nouvelles attractions familiales, une aire de jeux et surtout un restaurant très impressionnant installé au milieu d'un village de pêcheurs, d'une capacité de 450 personnes. Le chantier est, là aussi, en cours.

Le plan global permettra une augmentation de 20% des capacités d'animations et de spectacles et devrait créer 900 emplois à horizon 2029, soit une croissance estimée à 70%. Dominique Thillaud se félicite de cette «croissance du nombre d'emplois par rapport à la situation actuelle».

Le Parc Astérix a aussi «à cœur d'améliorer la situation des salariés», a souligné Delphine Pons, rappelant que le groupe a investi «20 millions d'euros pour les locaux dédiés au personnel dans les cinq dernières années».