Un futur hôtel géant, de nouvelles attractions, des sites rénovés... Le Parc Astérix annonce un plan d'investissement massif d'ici à 2028

Le Parc Astérix met les bouchées doubles pour intégrer le top 5 des parcs d'attractions les plus fréquentés d'Europe. Un plan à 250 millions d'euros a été présenté samedi 18 octobre.

«Ce n'est pas une évolution mais une révolution du Parc Astérix». Le directeur général de la compagnie des Alpes, propriétaire du Parc Astérix, Dominique Thillaud a annoncé samedi 17 octobre un projet d'investissement majeur qui vise à transformer le parc à thème situé dans l'Oise.

Devant la presse, il a déclaré que ce plan à «250 millions d'euros» représentait «le plus gros programme d'investissement» de l'histoire du parc. Les dépenses de la compagnie des Alpes s'échelonneront d'ici à l'année 2030.

D'ici là, le parc espère progresser dans la hiérarchie européenne. Actuellement, avec 2,9 millions de visiteurs annuels, il est le 8e plus visité du continent, selon Statista. Il se situe juste derrière Gardaland (Italie), Port Aventura (Espagne), les Jardins de Tivoli (Danemark), De Efteling (Pays-Bas), le Parc Walt Disney Studios (France), Europa Park (Allemagne) et enfin Disneyland Paris (France) qui occupe la tête avec 10,4 millions de visiteurs par an.

Le parc veut se «positionner dans le top 5 des parcs en Europe»

«Nous faisons tout ça pour continuer à être le deuxième parc français et nous positionner petit à petit dans le top 5 des parcs en Europe», a ajouté la directrice générale du parc, Delphine Pons.

Pour ce faire, un hôtel pharaonique de 300 chambres, appelé «L'Odyssée Hôtel» - basé sur l'aventure du même nom sortie en 1962 - , sera bâti. Il devrait entrer en activité en 2027. Les premières images montrent un lieu thématique à l'architecture particulièrement soignée, s'inscrivant dans l'univers du parc, avec quatre zones déployées sur différents niveaux et une végétation savamment étudiée.

De nouveaux visuels pour le futur hôtel du Parc Astérix, inspiré de l’album L’Odyssée d’Astérix et prévu pour 2027. Ça s’annonce grandiose ! pic.twitter.com/0VW7LF6ZsO — Dimension Parcs (@DimensionParcs) October 18, 2025

Le plan prévoit également la re-thématisation de certaines zones du parc qui étaient vieillissantes ou carrément hors-sujet. La zone dédiée à l'Egypte sera ainsi étendue et la zone «Londinium» va remplacer les rues de Paris, qui date de l'ouverture du parc, en 1989. La première doit être livrée dès 2026, avec l'apparition de nouvelles attractions et de restaurants. Les chaises volantes vont par exemple devenir «l'Envol d'Ibis».

Restaurants, hôtels et même nouvelles attractions

Quant à la «zone Londinium», qui tire son inspiration de l'album Astérix chez les Bretons, paru en 1962, elle verra l'apparition de deux attractions familiales, une aire de jeux, un pub et des boutiques. Elle devrait notamment proposer un coaster familial très impressionnant fabriqué par le spécialiste Intamin.

🚨 Premières informations officielles sur le Multi Dimension Coaster Intamin qui ouvrira dans la zone Londinium du Parc Astérix en 2028 ! 🎢 pic.twitter.com/Ml1h6DU2qf — Dimension Parcs (@DimensionParcs) October 18, 2025

Cette zone sera couverte, «réduisant ainsi la météo-dépendance du parc sur certaines saisons».

Enfin, la «zone Grèce» va également faire peau neuve. Elle accueillera deux nouvelles attractions familiales, une aire de jeux et surtout un restaurant très impressionnant prenant la forme d'un village de pêcheurs, d'une capacité de 450 personnes.

Ce plan permet, globalement, une augmentation de 20% des capacités d'animations et de spectacles et devrait créer 900 emplois à horizon 2029, soit une croissance estimée à 70%. Dominique Thillaud se félicite de cette «croissance du nombre d'emplois par rapport à la situation actuelle».

Le Parc Astérix a aussi «à cœur d'améliorer la situation des salariés», a souligné Delphine Pons, rappelant que le groupe a investi «20 millions d'euros pour les locaux dédiés au personnel dans les cinq dernières années».