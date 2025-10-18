Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Vents violents : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune pour «vents violents» pour la journée du dimanche 19 octobre. 

Prudence. Ce dimanche, des vents violents sont craints en France. Ainsi, Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune demain. 

Voici les départements concernés : l'Ain, les Côtes d'Armor, le Finistère, l'Isère, la Loire, le Morbihan et le Rhône. 

Source : @Météo-France

La vigilance est mise en place aux alentours de 7h du matin et ne devrait pas être levée avant la fin de la journée, selon les prévisions de Météo-France. 

Sur le même sujet Pluies persistantes, vague de fraicheur : quel temps va-t-il faire cette semaine ? Lire

La semaine prochaine, une vague de fraicheur est attendue en France avec des pluies persistantes sur certaines parties du territoire.

MétéoVentvigilance météo

À suivre aussi

Pluies persistantes, vague de fraicheur : quel temps va-t-il faire cette semaine ?
Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Pluie-inondation : voici les trois départements placés en vigilance jaune ce mardi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités