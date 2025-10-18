Vents violents : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune pour «vents violents» pour la journée du dimanche 19 octobre.
Prudence. Ce dimanche, des vents violents sont craints en France. Ainsi, Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune demain.
Voici les départements concernés : l'Ain, les Côtes d'Armor, le Finistère, l'Isère, la Loire, le Morbihan et le Rhône.
La vigilance est mise en place aux alentours de 7h du matin et ne devrait pas être levée avant la fin de la journée, selon les prévisions de Météo-France.
La semaine prochaine, une vague de fraicheur est attendue en France avec des pluies persistantes sur certaines parties du territoire.