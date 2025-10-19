«1.354 diamants et 56 émeraudes» : tout savoir sur la couronne de l’impératrice Eugénie, retrouvée endommagée après le vol au musée du Louvre

Le musée du Louvre à Paris, était fermé ce dimanche à la suite d’un vol avec effraction au cours duquel des bijoux d’une «valeur patrimoniale inestimable» ont été dérobés. Parmi eux, la couronne de l'impératrice Eugénie, qui a été retrouvée endommagée à proximité du musée.

Un joyau français. 1.354 diamants, 1.136 roses et 56 émeraudes sertis dans l’or ciselé de huit arceaux en forme d’aigle ou de palmettes : la couronne de l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, a été dérobée ce dimanche au Louvre, à Paris, puis retrouvée endommagée à proximité du musée. Il s’agissait jusqu'ici de la seule couronne préservée, avec celle de Louis XV, d’un souverain français.

Selon son descriptif mis en ligne par le Louvre, la couronne de l’impératrice Eugénie est aussi ornée de motifs de vigne, d'aigles et de chèvrefeuille. La forme de la couronne est typique des représentations de couronnes impériales, conçue selon un principe déjà présent sur les armoiries impériales du Premier Empire.

Les huit arceaux en forme d'aigle ont été réalisés en or ciselé, les autres forment des palmettes faites de diamants dont un gros au centre. Chaque palmette est flanquée de deux émeraudes. Les arceaux se rejoignent sous un globe en diamants rehaussé d'un cercle et d'un demi-cercle formés par trente-deux émeraudes et sommé d'une croix.

Créée en 1855 et acquise par l'État en 1988

Elle a été créée pour l'Exposition universelle de 1855, avec une seconde couronne, celle de Napoléon III, qui a aujourd’hui disparu. Leur construction a été confiée à quatre hommes : les joailliers J.-P. Maheu et Alexandre-Gabriel Lemonnier, qui se sont occupés des pierres précieuses, et les frères Fannière, Auguste le sculpteur et Joseph le ciseleur, qui étaient en charge de la modélisation des aigles. Ces quatre artistes, employés à l’époque par les plus grands orfèvres de Paris, ont tous reçu une médaille d’argent lors de l’Exposition universelle.

Après le renversement de Napoléon III en 1870, à la suite de la guerre franco-prussienne, Napoléon et Eugénie ont vécu en exil au Royaume-Uni. La couronne a ainsi été restituée à l’impératrice en exil en 1875, puis léguée par elle à la princesse Marie-Clothilde Napoléon, comtesse de Witt et enfin acquise par l’État en 1988. Si la plupart des joyaux de la couronne française ont été vendus par la Troisième République en 1885, la couronne de l'impératrice Eugénie a été conservée, étant la seule couronne de souveraine française existant encore.

Elle est d’habitude exposée au Louvre, conservée dans les vitrines blindées du Département des Objets d’art du Moyen Âge, de la Renaissance et des temps modernes.