Agression d'un lycéen à Gardanne : «les surveillantes n'ont pas réagi», déplore sa soeur

«Les surveillantes n'ont pas réagi», a confié ce dimanche sur CNEWS la soeur d’un lycéen de 15 ans agressé par un groupe de jeunes à Gardanne (Bouches-du-Rhône). «C'est inadmissible de récupérer son frère avec une mâchoire fracturée», a-t-elle ajouté alors que les parents ont annoncé mercredi porter plainte pour «violences dans un établissement ou à proximité d’un établissement».