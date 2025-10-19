Toute l’actu en direct 24h/24
Agression d'un lycéen à Gardanne : «les surveillantes n'ont pas réagi», déplore sa soeur

«Les surveillantes n'ont pas réagi», a confié ce dimanche sur CNEWS la soeur d’un lycéen de 15 ans agressé par un groupe de jeunes à Gardanne (Bouches-du-Rhône). «C'est inadmissible de récupérer son frère avec une mâchoire fracturée», a-t-elle ajouté alors que les parents ont annoncé mercredi porter plainte pour «violences dans un établissement ou à proximité d’un établissement». 

FranceAgression

