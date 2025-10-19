Grenoble : une femme de 24 ans tuée d'un coup de couteau, sa voisine interpellée

Une femme de 24 ans a été tuée d'un coup de couteau, dans la soirée du samedi 18 octobre, à Grenoble lors d'un probable différend de voisinage. Une suspecte a été interpellée puis placée en garde à vue, a indiqué le parquet.

Une soirée sanglante à Grenoble. Une personne a été arrêtée et placée en garde à vue après la découverte du corps d'une femme de 24 ans, tuée d'un coup de couteau ce samedi 18 octobre.

«La suspecte n'a pas encore été entendue et la témoin, qui est la mère de la victime, était trop choquée pour l'être», a précisé le procureur-adjoint François Touret de Coucy, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

Alertés vers 20h30, les pompiers ont retrouvé la victime gisante dans un appartement situé dans le quartier Chorier-Berriat, à l'ouest de la ville, gravement blessée avec «une plaie au niveau du coeur et au moins une au visage». La jeune femme décède malgré les premiers soins des secouristes, a ajouté le magistrat.

Un litige possiblement à l'origine du différend

Sur place, un couteau à steak ensanglanté a été retrouvé sur le plan de travail de la cuisine, a-t-il aussi précisé. Une voisine de la victime, âgée de 20 ans et soupçonnée d'avoir porté le ou les coups de couteau, a été interpellée par la police puis placée en garde à vue, selon la même source.

Un litige entre les deux familles dont celle de la victime, habitant le même immeuble, pourrait être à l'origine du différend.

La victime est connue de la justice après une condamnation en 2020 à une peine de sursis dans une affaire de stupéfiants tandis que la suspecte a fait l'objet d'un rappel à la loi en 2021 pour violence sur mineur de 15 ans, selon la même source.